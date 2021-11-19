https://ru.sputnik.md/20211119/vozobnovitsya-dvizhenie-poezda-kishinev-bukharest-46552238.html
Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
В "Железной дороге Молдовы" подробно рассказали о графике отправки поездов и ценах на билеты.
2021-11-19T18:15+0200
2021-11-19T18:15+0200
2021-11-19T18:15+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. С 12 декабря возобновится движение поездов Кишинев-Бухарест, сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ). Так, до 31 декабря поезд будет курсировать два раза в неделю: из Кишинева — в четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник и пятницу. Со 2 января 2022 года поезд будет курсировать три раза в неделю: из Кишинева — во вторник, четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник, среду и пятницу. Как уточнили в ЖДМ, билеты будут стоить как и раньше: тариф Smart — 381 лей (19 евро), купе — 580 леев, мягкий вагон — 670 леев. Детям до 12 лет полагается скидка до 40%. По данным "Железной дороги", билеты можно купить на вокзале, а с 6 декабря — на сайте ЖДМ. Также на вокзале Кишинева будут продаваться билеты на поезда, курсирующие из Бухареста в Будапешт, Софию, Вену и далее с пересадкой. Кроме того, одновременно будет возобновлено ежедневное движение поезда Яссы-Унгены. Напомним, с марта 2020 года движение международных пассажирских поездов в Молдове приостановлено. В ЖДМ тогда заявили, что делают все возможное для возобновления движения поездов в Россию, Белоруссию и Украину.
https://ru.sputnik.md/20210930/tsena-bileta-na-poezd-kishinev-odessa-snizhena-45165008.html
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в молдове, кишинев, бухарест, молдова, поезд
Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
В "Железной дороге Молдовы" подробно рассказали о графике отправки поездов и ценах на билеты.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. С 12 декабря возобновится движение поездов Кишинев-Бухарест, сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).
Так, до 31 декабря поезд будет курсировать два раза в неделю: из Кишинева — в четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник и пятницу.
Со 2 января 2022 года поезд будет курсировать три раза в неделю: из Кишинева — во вторник, четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник, среду и пятницу.
Отправление из Кишинева в 17.20, прибытие в Бухарест — в 06.17.
Из Бухареста — в 19.20, прибытие в Кишинев — в 08.15.
Как уточнили в ЖДМ, билеты будут стоить как и раньше: тариф Smart — 381 лей (19 евро), купе — 580 леев, мягкий вагон — 670 леев. Детям до 12 лет полагается скидка до 40%.
По данным "Железной дороги", билеты можно купить на вокзале, а с 6 декабря — на сайте ЖДМ.
Также на вокзале Кишинева будут продаваться билеты на поезда, курсирующие из Бухареста в Будапешт, Софию, Вену и далее с пересадкой.
Кроме того, одновременно будет возобновлено ежедневное движение поезда Яссы-Унгены.
Напомним, с марта 2020 года движение международных пассажирских поездов в Молдове приостановлено.
В ЖДМ тогда заявили, что делают все возможное для возобновления движения поездов в Россию, Белоруссию и Украину.