https://ru.sputnik.md/20211119/yadernoe-oruzhie-nato-mozhet-okazatsya-v-vostochnoy-evrope-stoltenberg-46546126.html

Ядерное оружие НАТО может оказаться в Восточной Европе - Столтенберг

Ядерное оружие НАТО может оказаться в Восточной Европе - Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что ядерное вооружение США может оказаться в Восточной Европе.

2021-11-19T15:00+0200

2021-11-19T15:00+0200

2021-11-19T15:00+0200

политика

в мире

нато

вооружение

йенс столтенберг

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Если Германия откажется от размещения ядерных вооружений США на своей территории, они могут быть размещены в Восточной Европе, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишут "Известия".Заявления прозвучали на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 2 ноября заявил, что Россия ожидает от США "любых шагов" в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. По его словам, Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.

https://ru.sputnik.md/20211103/putin-o-vooruzhenii-vysokikh-tekhnologiyakh-i-oboronosposobnosti-rossii-46138924.html

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в мире, нато, вооружение, йенс столтенберг