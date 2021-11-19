https://ru.sputnik.md/20211119/yadernoe-oruzhie-nato-mozhet-okazatsya-v-vostochnoy-evrope-stoltenberg-46546126.html
Ядерное оружие НАТО может оказаться в Восточной Европе - Столтенберг
Ядерное оружие НАТО может оказаться в Восточной Европе - Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что ядерное вооружение США может оказаться в Восточной Европе.
2021-11-19T15:00+0200
2021-11-19T15:00+0200
2021-11-19T15:00+0200
политика
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вооружение
йенс столтенберг
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Если Германия откажется от размещения ядерных вооружений США на своей территории, они могут быть размещены в Восточной Европе, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишут "Известия".Заявления прозвучали на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 2 ноября заявил, что Россия ожидает от США "любых шагов" в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. По его словам, Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.
https://ru.sputnik.md/20211103/putin-o-vooruzhenii-vysokikh-tekhnologiyakh-i-oboronosposobnosti-rossii-46138924.html
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в мире, нато, вооружение, йенс столтенберг
Ядерное оружие НАТО может оказаться в Восточной Европе - Столтенберг
Генсек НАТО заявил, что ядерное вооружение США может оказаться в Восточной Европе.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik.
Если Германия откажется от размещения ядерных вооружений США на своей территории, они могут быть размещены в Восточной Европе, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишут "Известия"
.
Заявления прозвучали на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.
"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", — отметил Столтенберг.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 2 ноября заявил, что Россия ожидает от США "любых шагов" в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. По его словам, Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.