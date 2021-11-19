https://ru.sputnik.md/20211119/yushkov-kak-zapusk-severnogo-potoka--2-povliyaet-na-stoimost-gaza-v-moldove-46501384.html

Юшков: как запуск "Северного потока – 2" повлияет на стоимость газа в Молдове

Юшков: как запуск "Северного потока – 2" повлияет на стоимость газа в Молдове

Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности объяснил комплекс причин, которые способствуют росту цен на газ в Европе.

2021-11-19T08:00+0200

2021-11-19T08:00+0200

2021-11-19T09:19+0200

радио

утро на sputnik’e

подкасты

в молдове

молдова

стоимость

газ

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46501440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd0384ee6c14eb4d1f49e741a8caa4d9.jpg

Юшков: как запуск "Северного потока-2" повлияет на стоимость газа в Молдове Юшков: как запуск "Северного потока-2" повлияет на стоимость газа в Молдове

Правительство Молдовы и российская компания "Газпром" заключили договор о поставках газа на пять лет, однако общественность до сих пор не знает итоговую формулу ценообразования на газ для Молдовы. Переговоры в Москве для Молдовы прошли сложно: сначала обсуждали привязку цены к спотовым рынкам краткосрочных контрактов в Европе. Позже стали говорить о привязке цены газа к стоимости корзины нефтепродуктов, но к какой именно формуле пришли в итоге - неизвестно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Однако на стоимость газа влияет не только привязка к спотовому рынку. Сейчас газ в Европе торгуют по цене 1000 долларов за тысячу кубометров, продолжил Юшков, и дело не в приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2" властями Германии. Стоимость газа в Европе выросла из-за падения добычи газа в самой Европе, в то время как сжиженный природный газ (СПГ) уходит в Азию, а также потому что европейские ветряные электростанции вырабатывают недостаточные объемы электричества."Запуск газопровода "Северный поток-2" может снизить стоимость газа в Европе, однако из-за переносов сроков его сертификации он не будет введен в эксплуатацию этой зимой, а только весной или летом 2022 года. До следующего года "Северный поток-2" не сможет влиять на стоимость газа", - заключил собеседник.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, стоимость, газ, северный поток-2