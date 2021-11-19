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Юшков: как запуск "Северного потока – 2" повлияет на стоимость газа в Молдове
Юшков: как запуск "Северного потока – 2" повлияет на стоимость газа в Молдове
Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности объяснил комплекс причин, которые способствуют росту цен на газ в Европе.
2021-11-19T08:00+0200
2021-11-19T09:19+0200
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Юшков: как запуск "Северного потока-2" повлияет на стоимость газа в Молдове
Юшков: как запуск "Северного потока-2" повлияет на стоимость газа в Молдове
Правительство Молдовы и российская компания "Газпром" заключили договор о поставках газа на пять лет, однако общественность до сих пор не знает итоговую формулу ценообразования на газ для Молдовы. Переговоры в Москве для Молдовы прошли сложно: сначала обсуждали привязку цены к спотовым рынкам краткосрочных контрактов в Европе. Позже стали говорить о привязке цены газа к стоимости корзины нефтепродуктов, но к какой именно формуле пришли в итоге - неизвестно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Однако на стоимость газа влияет не только привязка к спотовому рынку. Сейчас газ в Европе торгуют по цене 1000 долларов за тысячу кубометров, продолжил Юшков, и дело не в приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2" властями Германии. Стоимость газа в Европе выросла из-за падения добычи газа в самой Европе, в то время как сжиженный природный газ (СПГ) уходит в Азию, а также потому что европейские ветряные электростанции вырабатывают недостаточные объемы электричества."Запуск газопровода "Северный поток-2" может снизить стоимость газа в Европе, однако из-за переносов сроков его сертификации он не будет введен в эксплуатацию этой зимой, а только весной или летом 2022 года. До следующего года "Северный поток-2" не сможет влиять на стоимость газа", - заключил собеседник.
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Юшков: как запуск "Северного потока – 2" повлияет на стоимость газа в Молдове

08:00 19.11.2021 (обновлено: 09:19 19.11.2021)
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Юшков: как запуск "Северного потока-2" повлияет на стоимость газа в Молдове
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности объяснил, что входит в комплекс причин, которые способствуют росту цен на газ в Европе.
Правительство Молдовы и российская компания "Газпром" заключили договор о поставках газа на пять лет, однако общественность до сих пор не знает итоговую формулу ценообразования на газ для Молдовы.
Переговоры в Москве для Молдовы прошли сложно: сначала обсуждали привязку цены к спотовым рынкам краткосрочных контрактов в Европе. Позже стали говорить о привязке цены газа к стоимости корзины нефтепродуктов, но к какой именно формуле пришли в итоге - неизвестно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Какая-то часть спотовой цены в формуле ценообразования для Молдовы есть, поэтому если снижается стоимость газа в Европе, то это косвенно будет влиять и на стоимость газа для Молдовы по контракту с "Газпромом".

Игорь Юшков - Sputnik Молдова
Игорь Юшков
Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности
Однако на стоимость газа влияет не только привязка к спотовому рынку. Сейчас газ в Европе торгуют по цене 1000 долларов за тысячу кубометров, продолжил Юшков, и дело не в приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2" властями Германии.
Стоимость газа в Европе выросла из-за падения добычи газа в самой Европе, в то время как сжиженный природный газ (СПГ) уходит в Азию, а также потому что европейские ветряные электростанции вырабатывают недостаточные объемы электричества.
"Запуск газопровода "Северный поток-2" может снизить стоимость газа в Европе, однако из-за переносов сроков его сертификации он не будет введен в эксплуатацию этой зимой, а только весной или летом 2022 года. До следующего года "Северный поток-2" не сможет влиять на стоимость газа", - заключил собеседник.
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