https://ru.sputnik.md/20211119/zemlya-zhdet-zatmeniya-bayden-pomiluet-zhele-pozhar-u-khlebnikovoy-46530297.html

Мир за сутки: Земля ждет затмения (видео), Байден помилует Желе, пожар у Хлебниковой

Мир за сутки: Земля ждет затмения (видео), Байден помилует Желе, пожар у Хлебниковой

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2021-11-19T08:49+0200

2021-11-19T08:49+0200

2021-11-19T09:45+0200

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Жители Земли смогут стать свидетелями самого продолжительного за последние 500 лет лунного затмения. Как передает РИА Новости со ссылкой на корпорацию "Роскосмос", "частичное теневое затмение Луны произойдет в пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9.03 до 15.04 по московскому времени (в Кишиневе - на час раньше - прим. ред.)". В России уникальное явление смогут наблюдать только жители Дальнего Востока. Наибольшую фазу можно будет наблюдать в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.В целом на планете частичное лунное затмение будут наблюдать жители Северной Америки, восточной Австралии, Новой Зеландии и Японии. Как отметили в "Роскосмосе", затемнение Луны можно назвать "почти полным", так как "в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок".Затмение продлится 3 часа 28 минут. Максимальная фаза наступит примерно в полдень по московскому времени.Байден помилует Желе и Арахисовую ПастуПрезидент США Джо Байден на День благодарения (отмечается 25 ноября) традиционно помилует двух индеек. В нынешнем году счастливицами стали Арахисовая Паста и Желе. В четверг вечером Белый дом опубликовал видеоролик с птицами. На кадрах видно, как они расхаживают по кроватям в отеле. Это тоже традиция - индюшек селят в номер гостиницы в центре Вашингтона.После церемонии помилования Желе и Арахисовую Пасту отправят в родной штат Индиана. Мероприятие в этом году пройдет раньше обычного, почти за неделю до праздника.Певица Марина Хлебникова пострадала от пожара в собственной квартиреПожар вспыхнул в квартире певицы Марины Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве, трагедия произошла поздно вечером в четверг. Как сообщает РИА Новости, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Из квартиры спасли пять человек. Спасатели ликвидировали пожар в 22.51.Как сообщается, сама Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Команда певицы позже опубликовала в Instagram пост с просьбой поддержать артистку и отнестись к разным версиям "произошедшего с холодной головой", передает МИР24.Поклонников певицы призвали дождаться официальной информации, а также пожелать Хлебниковой скорейшего выздоровления.

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в мире, джо байден, пожар, затмение