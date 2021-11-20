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Агентство госуслуг будет выдавать документы в день местных выборов
Агентство госуслуг будет выдавать документы в день местных выборов
Граждане Молдовы, у которых нет действительных документов, смогут получить временное удостоверение личности для участия в выборах.
2021-11-20T15:18+0200
2021-11-20T15:18+0200
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выборы
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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Агентство государственных услуг (АГУ) будет работать 21 ноября в связи с местными выборами, которые пройдут в 15 населенных пунктах страны, в том числе в Бельцах. Об этом сообщили в субботу в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Агентство в воскресенье будет выдавать гражданам с правом голоса документы, удостоверяющие личность, которые необходимы для участия в голосовании.Как уточнили в ЦИК, 21 ноября 2021 года будет рабочим днем ​​для сотрудников подразделений, ответственных за выдачу документов, удостоверяющих личность, в муниципии Бельцы, а также в населенных пунктах Кэушень, Чимишлия, Единец, Фэлешть, Глодень, Унгень, Хынчешть, Штефан-Водэ и Леова.Сертификаты, обычные и временные удостоверения личности будут выдаваться с 07.00 до 21.00 – время совпадает с временем работы избирательных участков.Временное удостоверение личности будет по запросу бесплатно выдаваться гражданам Молдовы, обладающим правом голоса, зарегистрированным или имеющим последнюю регистрацию по месту жительства в 15 населенных пунктах, где состоятся выборы 21 ноября.
https://ru.sputnik.md/20211120/v-moldove-den-tishiny-nakanune-mestnykh-vyborov-46560056.html
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в молдове, молдова, агентство государственных услуг, местные выборы, выборы

Агентство госуслуг будет выдавать документы в день местных выборов

15:18 20.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausМногофункциональный центр
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Граждане Молдовы, у которых нет действительных документов, смогут получить временное удостоверение личности для участия в выборах.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Агентство государственных услуг (АГУ) будет работать 21 ноября в связи с местными выборами, которые пройдут в 15 населенных пунктах страны, в том числе в Бельцах. Об этом сообщили в субботу в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Агентство в воскресенье будет выдавать гражданам с правом голоса документы, удостоверяющие личность, которые необходимы для участия в голосовании.
Как уточнили в ЦИК, 21 ноября 2021 года будет рабочим днем ​​для сотрудников подразделений, ответственных за выдачу документов, удостоверяющих личность, в муниципии Бельцы, а также в населенных пунктах Кэушень, Чимишлия, Единец, Фэлешть, Глодень, Унгень, Хынчешть, Штефан-Водэ и Леова.
Сертификаты, обычные и временные удостоверения личности будут выдаваться с 07.00 до 21.00 – время совпадает с временем работы избирательных участков.
Временное удостоверение личности будет по запросу бесплатно выдаваться гражданам Молдовы, обладающим правом голоса, зарегистрированным или имеющим последнюю регистрацию по месту жительства в 15 населенных пунктах, где состоятся выборы 21 ноября.
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