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Акция "желтых жилетов" во Франции обернулась беспорядками - видео
Акция "желтых жилетов" во Франции обернулась беспорядками - видео
Трехлетнюю годовщину создания движения "желтых жилетов" ее члены отметили протестом, который перерос в беспорядки.
2021-11-20T16:23+0200
2021-11-20T16:30+0200
общество
в мире
франция
видео
протест
беспорядки
желтые жилеты
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Беспорядки произошли в ходе акции протеста "желтых жилетов", которая проходит в субботу в Париже в день трехлетия создания движения.Некоторые протестующие в какой-то момент начали бросать в полицейских бутылки. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов в ответ использовали слезоточивый газ.В колонне, которая стартовала от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа, кроме "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков идут люди в черных одеждах, скрывающие лица под масками. Зачастую они провоцируют полицейских и являются зачинщиками погромов.Также были слышны взрывы. На некоторых улицах виден огонь.Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.
https://ru.sputnik.md/20211120/photo-rotterdam-protest-besporyadki-ogoni-46569759.html
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в мире, франция, видео, протест, беспорядки, желтые жилеты

Акция "желтых жилетов" во Франции обернулась беспорядками - видео

16:23 20.11.2021 (обновлено: 16:30 20.11.2021)
© Sputnik / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАкция протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Акция протеста жёлтых жилетов в Париже - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Ирина Калашникова
/
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Трехлетнюю годовщину создания движения "желтых жилетов" ее члены отметили протестом, который перерос в беспорядки.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Беспорядки произошли в ходе акции протеста "желтых жилетов", которая проходит в субботу в Париже в день трехлетия создания движения.
Некоторые протестующие в какой-то момент начали бросать в полицейских бутылки. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов в ответ использовали слезоточивый газ.
В колонне, которая стартовала от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа, кроме "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков идут люди в черных одеждах, скрывающие лица под масками. Зачастую они провоцируют полицейских и являются зачинщиками погромов.

Также были слышны взрывы. На некоторых улицах виден огонь.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.
Последствия протестов против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в Роттердаме, Нидерланды - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
Фото
Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки
15:54
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