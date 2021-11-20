https://ru.sputnik.md/20211120/aktsiya-zheltykh-zhiletov-frantsiya-besporyadki-video-46571831.html

Акция "желтых жилетов" во Франции обернулась беспорядками - видео

Акция "желтых жилетов" во Франции обернулась беспорядками - видео

Трехлетнюю годовщину создания движения "желтых жилетов" ее члены отметили протестом, который перерос в беспорядки.

2021-11-20T16:23+0200

2021-11-20T16:23+0200

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Беспорядки произошли в ходе акции протеста "желтых жилетов", которая проходит в субботу в Париже в день трехлетия создания движения.Некоторые протестующие в какой-то момент начали бросать в полицейских бутылки. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов в ответ использовали слезоточивый газ.В колонне, которая стартовала от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа, кроме "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков идут люди в черных одеждах, скрывающие лица под масками. Зачастую они провоцируют полицейских и являются зачинщиками погромов.Также были слышны взрывы. На некоторых улицах виден огонь.Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.

https://ru.sputnik.md/20211120/photo-rotterdam-protest-besporyadki-ogoni-46569759.html

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