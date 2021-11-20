https://ru.sputnik.md/20211120/churya-chto-izmenilos-posle-vstrechi-glav-mid-moldovy-i-rossii-46501650.html

Чуря: что изменилось после встречи глав МИД Молдовы и России

Чуря: что изменилось после встречи глав МИД Молдовы и России

Аналитик наметил перспективные точки взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества между нашими странами.

2021-11-20T08:00+0200

2021-11-20T08:00+0200

2021-11-20T08:00+0200

радио

экспертиза

подкасты

россия

молдова

мид

встреча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46501788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50721b00deb34c8b2e375da7736c08b0.jpg

Чуря: что изменилось после встречи глав МИД Молдовы и России Чуря: что изменилось после встречи глав МИД Молдовы и России

Между Россией и Молдовой состоялся первый после смены власти в Кишиневе полноценный политический контакт на уровне глав МИД - Сергей Лавров встретил Нику Попеску 17 ноября 2021 года в Москве. Российско-молдавские отношения стали остывать после того, как в результате досрочных парламентских выборов в июле этого года власть в Молдове взяла прозападный президент Майя Санду и созданная ею партия "Действие и солидарность".С самого начала Майя Санду заявила, что выступает за ровные и прагматичные отношения с Москвой. Что это означает, понять было сложно. Президент, премьер, а также глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции бывали в странах ЕС, а также в США, но в Россию не ездили, за исключением газового переговорного марафона в октябре.Судя по всему, руководствуясь прагматичным подходом и взаимовыгодным сотрудничеством в плоскости экономики, Кишинев готов идти навстречу Москве довольно долго и далеко, это еще предстоит разобрать в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелий Чуря."Молдова может получить от России многое, начиная с облегчения условий для молдавского экспорта и заканчивая условиями жизни и работы молдавских граждан в России. Все эти моменты можно обсудить в Межправительственной комиссии. Я думаю, что определенные шаги навстречу Молдове Россия сделает, но они не станут кардинальными", - заключил собеседник.

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, россия, молдова, мид, встреча