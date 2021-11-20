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Появились фото квартиры Хлебниковой после пожара, определено место очага
Появились фото квартиры Хлебниковой после пожара, определено место очага
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки после ремонта. Точную причину пожара пока не установили.
2021-11-20T12:02+0200
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культура
россия
пожар
очаг
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. В сети опубликованы фотографии последствий пожара в квартире известной певицы Марины Хлебниковой. Снимки появились в соцсетиях "Известий".На кадрах видно, что часть вещей в квартире полностью сгорела.Пожар на четвертом этаже многоэтажки на улице Ратной в Москве произошел вечером 18 ноября. Были спасены пятеро человек, а сама Хлебникова, в чьей квартире и зафиксировали возгорание, по данным СМИ, была найдена без сознания.Также было опубликовано видео, как пожарные выносят исполнительницу из здания.Позже сообщалось, что у Хлебниковой диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Ее поместили в реанимацию ожогового центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое.Сначала предполагалось, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки после ремонта. Точную причину пока не установили.В субботу представитель экстренных служб Москвы заявил РИА Новости, что очаг возгорания в двухуровневой квартире Хлебниковой находился в спальне певицы.На месте происшествия продолжают работать специалисты пожарно-испытательной лаборатории.
https://ru.sputnik.md/20211119/pevitsa-marina-khlebnikova-gospitalizirovana-s-ozhogami-20-tela-46560498.html
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россия, пожар, очаг

Появились фото квартиры Хлебниковой после пожара, определено место очага

12:02 20.11.2021 (обновлено: 12:21 20.11.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки после ремонта. Точную причину пожара пока не установили.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. В сети опубликованы фотографии последствий пожара в квартире известной певицы Марины Хлебниковой. Снимки появились в соцсетиях "Известий".
На кадрах видно, что часть вещей в квартире полностью сгорела.
Пожар на четвертом этаже многоэтажки на улице Ратной в Москве произошел вечером 18 ноября. Были спасены пятеро человек, а сама Хлебникова, в чьей квартире и зафиксировали возгорание, по данным СМИ, была найдена без сознания.
Также было опубликовано видео, как пожарные выносят исполнительницу из здания.
Позже сообщалось, что у Хлебниковой диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Ее поместили в реанимацию ожогового центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое.
Сначала предполагалось, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки после ремонта. Точную причину пока не установили.
В субботу представитель экстренных служб Москвы заявил РИА Новости, что очаг возгорания в двухуровневой квартире Хлебниковой находился в спальне певицы.
На месте происшествия продолжают работать специалисты пожарно-испытательной лаборатории.
Марина Хлебникова - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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