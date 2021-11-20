https://ru.sputnik.md/20211120/granitsa-zaderzhan-grazhdanin-ukrainy-nelegal-moldova-46569711.html
На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
Мужчина не имел права покидать территорию Украины, а в Молдову он пробрался, чтобы позднее выехать в Россию.
2021-11-20T14:42+0200
2021-11-20T14:42+0200
2021-11-20T14:42+0200
общество
в молдове
молдова
украина
задержание
пограничная полиция
гражданин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2684/73/26847324_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_72462986e3f086703e94504d7b89096b.jpg
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Гражданин Украины пытался незаконно обойти контрольно-пропускной пункт Паланка и попасть в Молдову. Попытку нелегального пересечения границы пресекли сотрудники Пограничной полиции и задержали мужчину на 72 часа. Как отметили в Погранполиции, нарушителя увидели, когда тот спешно пытался попасть на территорию Молдовы. Какое-то время пограничники следили за действиями подозреваемого, убедившись в его намерениях нарушить пограничный режим.После задержания выяснилось, что 55-летний мужчина является гражданином Украины. Расследование дела продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211115/odin-kpp-na-granitse-s-ukrainoy-vremenno-zakroyut-46418569.html
молдова
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2684/73/26847324_120:0:1928:1356_1920x0_80_0_0_97a220f3756c9938acf9134d24099ee8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, украина, задержание, пограничная полиция, гражданин
На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
Мужчина не имел права покидать территорию Украины, а в Молдову он пробрался, чтобы затем отправиться в Россию.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Гражданин Украины пытался незаконно обойти контрольно-пропускной пункт Паланка и попасть в Молдову. Попытку нелегального пересечения границы пресекли сотрудники Пограничной полиции и задержали мужчину на 72 часа.
Как отметили в Погранполиции, нарушителя увидели, когда тот спешно пытался попасть на территорию Молдовы. Какое-то время пограничники следили за действиями подозреваемого, убедившись в его намерениях нарушить пограничный режим.
После задержания выяснилось, что 55-летний мужчина является гражданином Украины.
"Мужчина сразу признал вину, а также рассказал, что ему запрещен выезд из Украины. Он заявил, что хотел отправиться в Россию из Кишинева", – говорится в сообщении Погранполиции.
Расследование дела продолжается.