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На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
Мужчина не имел права покидать территорию Украины, а в Молдову он пробрался, чтобы позднее выехать в Россию.
2021-11-20T14:42+0200
2021-11-20T14:42+0200
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молдова
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задержание
пограничная полиция
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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Гражданин Украины пытался незаконно обойти контрольно-пропускной пункт Паланка и попасть в Молдову. Попытку нелегального пересечения границы пресекли сотрудники Пограничной полиции и задержали мужчину на 72 часа. Как отметили в Погранполиции, нарушителя увидели, когда тот спешно пытался попасть на территорию Молдовы. Какое-то время пограничники следили за действиями подозреваемого, убедившись в его намерениях нарушить пограничный режим.После задержания выяснилось, что 55-летний мужчина является гражданином Украины. Расследование дела продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211115/odin-kpp-na-granitse-s-ukrainoy-vremenno-zakroyut-46418569.html
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в молдове, молдова, украина, задержание, пограничная полиция, гражданин

На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову

14:42 20.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca
Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Мужчина не имел права покидать территорию Украины, а в Молдову он пробрался, чтобы затем отправиться в Россию.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Гражданин Украины пытался незаконно обойти контрольно-пропускной пункт Паланка и попасть в Молдову. Попытку нелегального пересечения границы пресекли сотрудники Пограничной полиции и задержали мужчину на 72 часа.
Как отметили в Погранполиции, нарушителя увидели, когда тот спешно пытался попасть на территорию Молдовы. Какое-то время пограничники следили за действиями подозреваемого, убедившись в его намерениях нарушить пограничный режим.
После задержания выяснилось, что 55-летний мужчина является гражданином Украины.

"Мужчина сразу признал вину, а также рассказал, что ему запрещен выезд из Украины. Он заявил, что хотел отправиться в Россию из Кишинева", – говорится в сообщении Погранполиции.

Расследование дела продолжается.
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