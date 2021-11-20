https://ru.sputnik.md/20211120/granitsa-zaderzhan-grazhdanin-ukrainy-nelegal-moldova-46569711.html

На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову

На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову

Мужчина не имел права покидать территорию Украины, а в Молдову он пробрался, чтобы позднее выехать в Россию.

2021-11-20T14:42+0200

2021-11-20T14:42+0200

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Гражданин Украины пытался незаконно обойти контрольно-пропускной пункт Паланка и попасть в Молдову. Попытку нелегального пересечения границы пресекли сотрудники Пограничной полиции и задержали мужчину на 72 часа. Как отметили в Погранполиции, нарушителя увидели, когда тот спешно пытался попасть на территорию Молдовы. Какое-то время пограничники следили за действиями подозреваемого, убедившись в его намерениях нарушить пограничный режим.После задержания выяснилось, что 55-летний мужчина является гражданином Украины. Расследование дела продолжается.

https://ru.sputnik.md/20211115/odin-kpp-na-granitse-s-ukrainoy-vremenno-zakroyut-46418569.html

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