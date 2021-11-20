https://ru.sputnik.md/20211120/kak-izmenyatsya-tseny-nedvizhimost-moldova-vesna-2022-god-46568455.html
Как изменятся цены на недвижимость в Молдове до весны 2022 года
Как изменятся цены на недвижимость в Молдове до весны 2022 года
Эксперт прокомментировал, как могут измениться цены на недвижимость в Кишиневе и по всей Молдове в 2022 году.
2021-11-20T18:30+0200
2021-11-20T18:30+0200
2021-11-20T18:30+0200
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Недвижимость в Молдове дорожает. Эксперт по недвижимости Петр Олейник утверждает, что такая тенденция может сохраниться как минимум до весны 2022 года. Такое мнение он озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.На вопрос, почему именно до весны, эксперт ответил, что сейчас довольно нестабильный период, и прогнозы больше, чем на 3-6 месяцев делать очень сложно."Учитывая даже крайне негативные события, есть определенная инерция у рынка недвижимости. Даже события, связанные с подорожанием газа, на рынке недвижимости отразятся с определенным опозданием. Как правило, интервал составляет 3-6 месяцев. До весны тенденция роста цен на недвижимость сохранится. Дальше посмотрим, как экономика, страна переживет этот стресс", – добавил собеседник.Цены на какие квартиры растут: в новостройках или "вторичке"?Олейник рассказал, что в Кишиневе квартиры дорожают и на первичном, и на вторичном рынке. Кроме того, выросли цены и на земельные участки.Специалист также обратил внимание на то, что другой сегмент, который активно дорожает, – это земля сельскохозяйственного назначения, то есть крупные земельные участки, которые можно использовать под агропроизводство.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Как изменятся цены на недвижимость в Молдове до весны 2022 года
Эксперт в области недвижимости прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры, дома и земельные участки.
Недвижимость в Молдове дорожает. Эксперт по недвижимости Петр Олейник утверждает, что такая тенденция может сохраниться как минимум до весны 2022 года. Такое мнение он озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"На данный момент рост цен продолжается. И, по моему мнению, как минимум будет продолжаться до весны следующего года, а после этого, думаю, последует период стабилизации", – сказал Олейник.
На вопрос, почему именно до весны, эксперт ответил, что сейчас довольно нестабильный период, и прогнозы больше, чем на 3-6 месяцев делать очень сложно.
"Учитывая даже крайне негативные события, есть определенная инерция у рынка недвижимости. Даже события, связанные с подорожанием газа, на рынке недвижимости отразятся с определенным опозданием. Как правило, интервал составляет 3-6 месяцев. До весны тенденция роста цен на недвижимость сохранится. Дальше посмотрим, как экономика, страна переживет этот стресс", – добавил собеседник.
Цены на какие квартиры растут: в новостройках или "вторичке"?
Олейник рассказал, что в Кишиневе квартиры дорожают и на первичном, и на вторичном рынке. Кроме того, выросли цены и на земельные участки.
"Тенденция роста рынка недвижимости сейчас происходит во всех его сегментах. Но это мы говорим о больших городах, то есть о квартирах, домах и земельных участках в Кишиневе и Бельцах", – уточнил эксперт.
Специалист также обратил внимание на то, что другой сегмент, который активно дорожает, – это земля сельскохозяйственного назначения, то есть крупные земельные участки, которые можно использовать под агропроизводство.