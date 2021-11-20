https://ru.sputnik.md/20211120/kishinev-20-noyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46563301.html

Где в Кишиневе 20 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 20 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 20 и 21 ноября.

2021-11-20T09:50+0200

2021-11-20T09:50+0200

2021-11-20T09:50+0200

коронавирус

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 20 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Траян, 23/1.Автобус будет располагаться в Кишиневе на улице Армянской на парковке у Центрального рынка.Где будут находиться пункты вакцинации 21 ноябряТроллейбус разместится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Петру Заднипру.Автобус будет располагаться в Кишиневе на улице Армянской на парковке у Центрального рынка.Вакцинация от коронавируса в МолдовеВ Молдове к 20 ноября применены 1 588 379 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 914 777 человек.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrav-18-noyabrya-stanet-vozmozhno-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-46471968.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация