https://ru.sputnik.md/20211120/kishinev-proekt-munitsipalnyy-byudzhet-2022-god-46566112.html

В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год

В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год

Главный финансовый документ Кишинева на будущий год уже подготовлен.

2021-11-20T17:22+0200

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Генеральное управление финансов муниципального совета Кшинева представило к обсуждению проект муниципального бюджета на 2022 год. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе примэрии Кишинева.Затем планируется представить документ на рассмотрение и утверждение в муниципальный совет Кишинева. В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены доходы в размере 5,1 миллиарда леев, в том числе трансферты из госбюджета в размере 2,6 миллиарда леев. По сравнению с бюджетом на 2021-й в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более, чем на 8% или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев или на 0,5% по сравнению с 2021-м.

https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-prinyali-proekt-gosbyudzheta-moldovy-na-2022-god-46549185.html

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