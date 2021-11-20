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В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год
В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год
Главный финансовый документ Кишинева на будущий год уже подготовлен.
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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Генеральное управление финансов муниципального совета Кшинева представило к обсуждению проект муниципального бюджета на 2022 год. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе примэрии Кишинева.Затем планируется представить документ на рассмотрение и утверждение в муниципальный совет Кишинева. В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены доходы в размере 5,1 миллиарда леев, в том числе трансферты из госбюджета в размере 2,6 миллиарда леев. По сравнению с бюджетом на 2021-й в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более, чем на 8% или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев или на 0,5% по сравнению с 2021-м.
https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-prinyali-proekt-gosbyudzheta-moldovy-na-2022-god-46549185.html
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в молдове, кишинев, молдова, бюджет, проект, муниципий

В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год

17:22 20.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинева
Примэрия Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Главный финансовый документ Кишинева на будущий год уже подготовлен.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Генеральное управление финансов муниципального совета Кшинева представило к обсуждению проект муниципального бюджета на 2022 год. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе примэрии Кишинева.
Затем планируется представить документ на рассмотрение и утверждение в муниципальный совет Кишинева.
В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены доходы в размере 5,1 миллиарда леев, в том числе трансферты из госбюджета в размере 2,6 миллиарда леев.

Расходы составят 6,2 миллиарда леев. Ожидаемый дефицит - 1,1 миллиарда.

По сравнению с бюджетом на 2021-й в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более, чем на 8% или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.
Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев или на 0,5% по сравнению с 2021-м.
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