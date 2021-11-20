https://ru.sputnik.md/20211120/kishinev-proekt-munitsipalnyy-byudzhet-2022-god-46566112.html
В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год
В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год
Главный финансовый документ Кишинева на будущий год уже подготовлен.
2021-11-20T17:22+0200
2021-11-20T17:22+0200
2021-11-20T17:22+0200
в молдове
новости кишинева
кишинев
молдова
бюджет
проект
муниципий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/06/32358389_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_c28535c332c2a4fe3d5c53ba0daa5580.jpg
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Генеральное управление финансов муниципального совета Кшинева представило к обсуждению проект муниципального бюджета на 2022 год. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе примэрии Кишинева.Затем планируется представить документ на рассмотрение и утверждение в муниципальный совет Кишинева. В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены доходы в размере 5,1 миллиарда леев, в том числе трансферты из госбюджета в размере 2,6 миллиарда леев. По сравнению с бюджетом на 2021-й в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более, чем на 8% или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев или на 0,5% по сравнению с 2021-м.
https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-prinyali-proekt-gosbyudzheta-moldovy-na-2022-god-46549185.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/06/32358389_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_32e06315cb0936fa063bbc011e3a051a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, бюджет, проект, муниципий
В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год
Главный финансовый документ Кишинева на будущий год уже подготовлен.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Генеральное управление финансов муниципального совета Кшинева представило к обсуждению проект муниципального бюджета на 2022 год. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе примэрии Кишинева.
Затем планируется представить документ на рассмотрение и утверждение в муниципальный совет Кишинева.
В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены доходы в размере 5,1 миллиарда леев, в том числе трансферты из госбюджета в размере 2,6 миллиарда леев.
Расходы составят 6,2 миллиарда леев. Ожидаемый дефицит - 1,1 миллиарда.
По сравнению с бюджетом на 2021-й в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более, чем на 8% или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.
Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев или на 0,5% по сравнению с 2021-м.