https://ru.sputnik.md/20211120/moldova-povyshenie-tarif-teplo-termoelectrica-46564680.html

В Молдове утвердили повышение тарифа на тепло

В Молдове утвердили повышение тарифа на тепло

После повышения тарифа на газ в Молдове вырос и тариф на тепло.

2021-11-20T10:13+0200

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) в субботу одобрили повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Рост составляет примерно 60%.Соответствующий официальный запрос был направлен компанией Termoelectrica в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). Новый тариф планируется применять с 1 ноября.Как отметили в Termoelectrica, повышение тарифа вызвано серьезным ростом цены на покупку газа – примерно на 115,3% (с 4018 леев за тысячу кубометров без НДС до 8650,2 лея).По оценке Termoelectrica, цена на производимую электроэнергию увеличится со 121 бана за кВтч до 237 банов за кВтч (без НДС), что требует повышения тарифа.Новые тарифы на газ и компенсацииСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос для конечных потребителей с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но лишь в сторону понижения.Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа, а с учетом НДС – 11,08 лея.В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется госбюджету в 1,6 миллиарда леев.Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубометров будут оплачиваться по 7,9 лея. Последующее потребление (свыше 150 кубометров) будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.

https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-progolosoval-za-vyplatu-kompensatsiy-na-gaz-i-teplo-46515946.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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