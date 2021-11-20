https://ru.sputnik.md/20211120/moldove-istek-srok-chp-svyazi-gazovym-krizisom-46560655.html

В Молдове истек срок ЧП в связи с газовым кризисом

В Молдове истек срок ЧП в связи с газовым кризисом

Действие ЧП в сфере энергетики закончилось: чем запомнились прошедшие 30 дней кризиса.

2021-11-20T07:30+0200

2021-11-20T07:30+0200

2021-11-20T07:30+0200

общество

в молдове

молдова

кризис

чп

поставки газа

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Режим чрезвычайного положения, объявленный в Молдове из-за кризисной ситуации в энергетической сфере, завершается 20 ноября.ЧП в Молдове было объявлено парламентом 22 октября 2021 года сроком на 30 дней. Почему объявили ЧП Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября 2021 года и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В то же время в Молдову от "Газпрома" поступал неполный объем газа, который был необходим стране и его приходилось покрывать из других источников, для поддержания давления в системе. Далее, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Его объявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Что предполагало ЧПО необходимости ввести ЧП объявила премьер-министр Наталья Гаврилица и вице-спикер Михаил Попшой. По словам премьера, чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Согласно проекту постановления парламента об объявлении ЧП, предложенного правительством, Чрезвычайная комиссия сможет принимать следующие решения:Что делали власти в ЧП и где закупали газ Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".Контракт с "Газпромом" Контракт с российским поставщиком был продлен 29 октября на пять лет. Стороны сообщили, что договорились на "взаимовыгодных условиях". Позднее стало известно, что цена за тысячу кубометров газа для Молдовы составляет порядка 450 долларов, что значительно ниже рыночных цен. Контракт предусматривает кроме непосредственно поставок на газ еще ряд договоренностей.Так, для обсуждения всего комплекса вопросов, существующих в энергетическом комплекте, правительство Молдовы созовет в ноябре 2021 года заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией. Стороны рассмотрят дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики, а также обсудят погашение долга "Молдовагаз" перед "Газпромом". Новые тарифы на газ и компенсацииСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС – 11,08 лея.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется в 1,6 миллиарда леев.Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.

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https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-zakupka-gaz-45892452.html

https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html

https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-progolosoval-za-vyplatu-kompensatsiy-na-gaz-i-teplo-46515946.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, кризис, чп, поставки газа