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В Москве в результате ДТП погиб блогер Саид Губденский
В Москве в результате ДТП погиб блогер Саид Губденский
Менеджер блогера Саида Губденского подтвердил РИА Новости, что молодой человек погиб в результате аварии, произошедшей в субботу на Кутузовском проспекте.
2021-11-20T16:46+0200
2021-11-20T17:02+0200
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Менеджер блогера Саида Губденского подтвердил РИА Новости, что молодой человек погиб в результате аварии, произошедшей в субботу на Кутузовском проспекте.По информации источника, в Москве произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Затем в них врезалась еще одна машина. В результате водитель BMW погиб, его пассажир пострадал и был госпитализирован."Так. Товарищ был, коллега по работе", – сказал менеджер на вопрос о том, скончался ли блогер и кто с ним был в машине.Позже появились данные о том, что пострадавший в ДТП пассажир также скончался.Саид Губденский — один из популярных блогеров, который рассказывал про автомобили. У него более 500 тысяч подписчиков.Как пишут российские СМИ, после ДТП с Эдвардом Билом он призывал всех соблюдать скоростной режим, но 19 ноября в микроблоге опубликовал видео, как сам превышает скорость в центре Москвы.
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В Москве в результате ДТП погиб блогер Саид Губденский

16:46 20.11.2021 (обновлено: 17:02 20.11.2021)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкАвария на Кутузовском проспекте
Авария на Кутузовском проспекте - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / РИА Новости
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В Москве на Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Затем в них врезалась еще одна машина.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Менеджер блогера Саида Губденского подтвердил РИА Новости, что молодой человек погиб в результате аварии, произошедшей в субботу на Кутузовском проспекте.
По информации источника, в Москве произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Затем в них врезалась еще одна машина. В результате водитель BMW погиб, его пассажир пострадал и был госпитализирован.
"Так. Товарищ был, коллега по работе", – сказал менеджер на вопрос о том, скончался ли блогер и кто с ним был в машине.
Позже появились данные о том, что пострадавший в ДТП пассажир также скончался.
Саид Губденский — один из популярных блогеров, который рассказывал про автомобили. У него более 500 тысяч подписчиков.
Как пишут российские СМИ, после ДТП с Эдвардом Билом он призывал всех соблюдать скоростной режим, но 19 ноября в микроблоге опубликовал видео, как сам превышает скорость в центре Москвы.
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