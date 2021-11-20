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В Москве в результате ДТП погиб блогер Саид Губденский

В Москве в результате ДТП погиб блогер Саид Губденский

Менеджер блогера Саида Губденского подтвердил РИА Новости, что молодой человек погиб в результате аварии, произошедшей в субботу на Кутузовском проспекте.

2021-11-20T16:46+0200

2021-11-20T16:46+0200

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Менеджер блогера Саида Губденского подтвердил РИА Новости, что молодой человек погиб в результате аварии, произошедшей в субботу на Кутузовском проспекте.По информации источника, в Москве произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Затем в них врезалась еще одна машина. В результате водитель BMW погиб, его пассажир пострадал и был госпитализирован."Так. Товарищ был, коллега по работе", – сказал менеджер на вопрос о том, скончался ли блогер и кто с ним был в машине.Позже появились данные о том, что пострадавший в ДТП пассажир также скончался.Саид Губденский — один из популярных блогеров, который рассказывал про автомобили. У него более 500 тысяч подписчиков.Как пишут российские СМИ, после ДТП с Эдвардом Билом он призывал всех соблюдать скоростной режим, но 19 ноября в микроблоге опубликовал видео, как сам превышает скорость в центре Москвы.

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в мире, россия, москва, гибель, блогер