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НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами
НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами
Члены Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании в субботу одобрили повышение тарифа на электроэнергию, которую производит предприятие Termoelectrica.
2021-11-20T10:58+0200
2021-11-20T11:07+0200
в молдове
общество
молдова
нарэ
тариф
электроэнергия
ао "termoelectrica"
тариф на электричество
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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Члены Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании в субботу одобрили повышение тарифа на электроэнергию, которую производит предприятие Termoelectrica.Как известно, Termoelectrica производит примерно 16% от общего объема электроэнергии, необходимого Молдове. Так, цена производства теперь будет равняться 2,37 лея. Ее начнут применять с 1 ноября 2021 года.Однако данный рост пока не отразится на тарифе для конечных потребителей, уточнили в руководстве НАРЭ.По словам одного из директоров НАРЭ Октавина Калмыка, тарифы на электричество, поставляемое потребителям, не будут изменены. Как уточнил Калмык, это несмотря на то, что тарифы для Termoelectrica были повышены более, чем в два раза, для CET Nord – почти в два раза и примерно на столько же для Energocom.По его словам, первая реакция на решения НАРЭ в прессе и среди представителей общественности была неправильной, поскольку эти решения были неверно истолкованы. Ранее на заседании НАРЭ был одобрен новый тариф на теплоэнергию. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).
https://ru.sputnik.md/20211119/nare-mozhet-ponizit-tarify-na-gaz-moldove-1-dekabrya-46535944.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, нарэ, тариф, электроэнергия, ао "termoelectrica", тариф на электричество

НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами

10:58 20.11.2021 (обновлено: 11:07 20.11.2021)
© REUTERSЛЭП
ЛЭП - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© REUTERS
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Юлия Липовая
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В НАРЭ объяснили, как отразится на счетах конечных потребителей утвержденный запрос предприятия Termoelectrica.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Члены Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании в субботу одобрили повышение тарифа на электроэнергию, которую производит предприятие Termoelectrica.
Как известно, Termoelectrica производит примерно 16% от общего объема электроэнергии, необходимого Молдове. Так, цена производства теперь будет равняться 2,37 лея. Ее начнут применять с 1 ноября 2021 года.
Однако данный рост пока не отразится на тарифе для конечных потребителей, уточнили в руководстве НАРЭ.
По словам одного из директоров НАРЭ Октавина Калмыка, тарифы на электричество, поставляемое потребителям, не будут изменены. Как уточнил Калмык, это несмотря на то, что тарифы для Termoelectrica были повышены более, чем в два раза, для CET Nord – почти в два раза и примерно на столько же для Energocom.

"Хочу уточнить, что тарифы на электроэнергию не изменятся. Мы осознаем, что компании-поставщики будут накапливать отрицательные отклонения. Но их изучат в соответствии с процедурами и методологией", – подчеркнул Калмык.

По его словам, первая реакция на решения НАРЭ в прессе и среди представителей общественности была неправильной, поскольку эти решения были неверно истолкованы.
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"Тарифы на электроэнергию для потребителей могут быть пересмотрены после заключения нового контракта с поставщиком, в апреле следующего года. Тендер будет инициирован начиная с 1 января 2022 года. Поэтому тариф может быть пересмотрен после того, как НАРЭ одобрит новый контракт на закупку электроэнергии", – добавил директор НАРЭ Штефан Крянгэ.

Ранее на заседании НАРЭ был одобрен новый тариф на теплоэнергию. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).
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