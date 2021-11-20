https://ru.sputnik.md/20211120/nare-utverdili-povyshenie-tarif-elektroenergiya-termoelectrica-46563993.html

НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами

НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами

Члены Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании в субботу одобрили повышение тарифа на электроэнергию, которую производит предприятие Termoelectrica.

2021-11-20T10:58+0200

2021-11-20T10:58+0200

2021-11-20T11:07+0200

в молдове

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ао "termoelectrica"

тариф на электричество

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Члены Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании в субботу одобрили повышение тарифа на электроэнергию, которую производит предприятие Termoelectrica.Как известно, Termoelectrica производит примерно 16% от общего объема электроэнергии, необходимого Молдове. Так, цена производства теперь будет равняться 2,37 лея. Ее начнут применять с 1 ноября 2021 года.Однако данный рост пока не отразится на тарифе для конечных потребителей, уточнили в руководстве НАРЭ.По словам одного из директоров НАРЭ Октавина Калмыка, тарифы на электричество, поставляемое потребителям, не будут изменены. Как уточнил Калмык, это несмотря на то, что тарифы для Termoelectrica были повышены более, чем в два раза, для CET Nord – почти в два раза и примерно на столько же для Energocom.По его словам, первая реакция на решения НАРЭ в прессе и среди представителей общественности была неправильной, поскольку эти решения были неверно истолкованы. Ранее на заседании НАРЭ был одобрен новый тариф на теплоэнергию. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).

https://ru.sputnik.md/20211119/nare-mozhet-ponizit-tarify-na-gaz-moldove-1-dekabrya-46535944.html

https://ru.sputnik.md/20211120/moldova-povyshenie-tarif-teplo-termoelectrica-46564680.html

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