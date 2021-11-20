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Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки

Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки

Смотрите в фотоленте Sputnik, как протест в Роттердаме перерос в стычки с правоохранительными органами.

2021-11-20T15:54+0200

2021-11-20T15:54+0200

2021-11-20T15:54+0200

фото

в мире

ограничения

протест

беспорядки

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Власти Нидерландов ранее утвердили новые коронавирусные ограничения. Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, парикмахерские и салоны красоты могут работать только до 18.00.Спортивные мероприятия должны проходить без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.Запреты вызвали волну недовольства. В Роттердаме прошел протест, в результате которого семь человек, включая сотрудников полиции, пострадали и двадцать были задержаны при разгоне демонстрации.

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2021

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, в мире, ограничения, протест, беспорядки