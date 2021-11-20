Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211120/photo-rotterdam-protest-besporyadki-ogoni-46569759.html
Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки
Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки
Смотрите в фотоленте Sputnik, как протест в Роттердаме перерос в стычки с правоохранительными органами.
2021-11-20T15:54+0200
2021-11-20T15:54+0200
фото
в мире
ограничения
протест
беспорядки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/14/46569766_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7bf5c6a1e420ed108c08d8bfe84e9d68.jpg
Власти Нидерландов ранее утвердили новые коронавирусные ограничения. Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, парикмахерские и салоны красоты могут работать только до 18.00.Спортивные мероприятия должны проходить без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.Запреты вызвали волну недовольства. В Роттердаме прошел протест, в результате которого семь человек, включая сотрудников полиции, пострадали и двадцать были задержаны при разгоне демонстрации.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/14/46569766_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_343f49b3252371463264b0ad008d0b0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, в мире, ограничения, протест, беспорядки

Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки

15:54 20.11.2021
Подписаться на
Смотрите в фотоленте Sputnik, как протест в Роттердаме перерос в стычки с правоохранительными органами.
Власти Нидерландов ранее утвердили новые коронавирусные ограничения. Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, парикмахерские и салоны красоты могут работать только до 18.00.
Спортивные мероприятия должны проходить без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
Запреты вызвали волну недовольства. В Роттердаме прошел протест, в результате которого семь человек, включая сотрудников полиции, пострадали и двадцать были задержаны при разгоне демонстрации.
© AFP 2021 / Killian Lindenburg

Протестующие против коронавирусных ограничений в Нидерландах.

Протестующие против коронавирусных ограничений в Нидерландах. - Sputnik Молдова
1/12
© AFP 2021 / Killian Lindenburg

Протестующие против коронавирусных ограничений в Нидерландах.

© REUTERS

Мирная акция обернулась беспорядками в Роттердаме.

Мирная акция обернулась беспорядками в Роттердаме. - Sputnik Молдова
2/12
© REUTERS

Мирная акция обернулась беспорядками в Роттердаме.

© AP Photo / Media TV Rotterdam

Полиция произвела предупредительные выстрелы.

Полиция произвела предупредительные выстрелы. - Sputnik Молдова
3/12
© AP Photo / Media TV Rotterdam

Полиция произвела предупредительные выстрелы.

© AFP 2021 / Vln Nieuws / ANP

Полицейские машины во время акции протеста в Роттердаме против частичной изоляции и политики властей.

Полицейские машины во время акции протеста в Роттердаме против частичной изоляции и политики властей. - Sputnik Молдова
4/12
© AFP 2021 / Vln Nieuws / ANP

Полицейские машины во время акции протеста в Роттердаме против частичной изоляции и политики властей.

© AP Photo / Media TV Rotterdam

Протестующие в Роттердаме.

Протестующие в Роттердаме. - Sputnik Молдова
5/12
© AP Photo / Media TV Rotterdam

Протестующие в Роттердаме.

© AFP 2021 / Jeffrey Groeneweg / ANP

Сгоревший транспорт после протеста в Роттердаме против введенных ограничений.

Сгоревший транспорт после протеста в Роттердаме против введенных ограничений. - Sputnik Молдова
6/12
© AFP 2021 / Jeffrey Groeneweg / ANP

Сгоревший транспорт после протеста в Роттердаме против введенных ограничений.

© AFP 2021 / Jeffrey Groeneweg / ANP

Сгоревший в результате протеста электросамокат.

Сгоревший в результате протеста электросамокат. - Sputnik Молдова
7/12
© AFP 2021 / Jeffrey Groeneweg / ANP

Сгоревший в результате протеста электросамокат.

© AP Photo / Media TV Rotterdam

Демонстранты протестуют в Роттердаме против правительственных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Демонстранты протестуют в Роттердаме против правительственных ограничений из-за пандемии коронавируса. - Sputnik Молдова
8/12
© AP Photo / Media TV Rotterdam

Демонстранты протестуют в Роттердаме против правительственных ограничений из-за пандемии коронавируса.

© AP Photo / Media TV Rotterdam

Протест против коронавирусных ограничений в Нидерландах.

Протест против коронавирусных ограничений в Нидерландах. - Sputnik Молдова
9/12
© AP Photo / Media TV Rotterdam

Протест против коронавирусных ограничений в Нидерландах.

© REUTERS

Поврежденные полицейские автомобили после протеста в Роттердаме.

Поврежденные полицейские автомобили после протеста в Роттердаме. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS

Поврежденные полицейские автомобили после протеста в Роттердаме.

© AP Photo / Media TV Rotterdam

В результате протеста пострадали семь человек, включая сотрудников полиции.

В результате протеста пострадали семь человек, включая сотрудников полиции. - Sputnik Молдова
11/12
© AP Photo / Media TV Rotterdam

В результате протеста пострадали семь человек, включая сотрудников полиции.

© AFP 2021 / Jeffrey Groeneweg / ANP

Сгоревшие в ходе протеста велосипед и автомобиль.

Сгоревшие в ходе протеста велосипед и автомобиль. - Sputnik Молдова
12/12
© AFP 2021 / Jeffrey Groeneweg / ANP

Сгоревшие в ходе протеста велосипед и автомобиль.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:54Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки
15:18Агентство госуслуг будет выдавать документы в день местных выборов
14:42На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
14:07Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны
13:32Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест
13:10Сколько будет стоить обязательное медстрахование в Молдове в 2022 году
12:35Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного
12:02Появились фото квартиры Хлебниковой после пожара, определено место очага
11:27В России готовы производить в год до 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19
10:58НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами
10:13В Молдове утвердили повышение тарифа на тепло
10:01Умер народный артист России Валерий Гаркалин
09:50Где в Кишиневе 20 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:16Внешние займы и снижение зарплат: что говорят эксперты о бюджете на 2022 год
08:41Пока все спали: ситуация с COVID в мире, заявление врача Байдена и цены на нефть
08:00Чуря: что изменилось после встречи глав МИД Молдовы и России
07:30В Молдове истек срок ЧП в связи с газовым кризисом
07:00Самый точный прогноз погоды: дожди и шквалистый ветер
00:02В Молдове "день тишины" накануне местных выборов
00:01Погодные рекорды Молдовы 20 ноября