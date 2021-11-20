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https://ru.sputnik.md/20211120/pogodnye-rekordy-moldovy-20-noyabrya-46561554.html
Погодные рекорды Молдовы 20 ноября
Погодные рекорды Молдовы 20 ноября
Наиболее высокая и максимально низкая температура в этот день.
2021-11-20T00:01+0200
2021-11-20T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 20 ноября 1945 года столбик термометра опустился до –12,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +17,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 20 ноября

00:01 20.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 20 ноября 1945 года столбик термометра опустился до –12,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +17,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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