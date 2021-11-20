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https://ru.sputnik.md/20211120/prezident-moldova-ofitsialnyy-vizit-bukharest-46568182.html
Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест
Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест
Глава государства отправится в Румынию с несколькими министрами.
2021-11-20T13:32+0200
2021-11-20T13:39+0200
в молдове
политика
майя санду
бухарест
визит
официальный визит
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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест 23 ноября по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации президента.Уточняется, что Йоханнис встретит Санду в своей резиденции. После официальной церемонии лидеры двух стран проведут встречу, а затем совместную пресс-конференцию.В Бухаресте Санду также встретится с и.о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и.о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.В столице Румынии Санду будет сопровождать генсек аппарата главы государства Кристина Герасимов и советник президента Сорина Штефырцэ.Кроме того, в состав делегации войдут вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр культуры Серджиу Продан, министр образования Анатол Топалэ, а также посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ.
https://ru.sputnik.md/20211119/kogda-proydet-vizit-prezidenta-moldovy-moskvu-otvet-sandu-46544127.html
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в молдове, майя санду, бухарест, визит, официальный визит

Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест

13:32 20.11.2021 (обновлено: 13:39 20.11.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Вместе с президентом Молдовы в Румынию отправятся несколько министров.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест 23 ноября по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации президента.
Уточняется, что Йоханнис встретит Санду в своей резиденции. После официальной церемонии лидеры двух стран проведут встречу, а затем совместную пресс-конференцию.
В Бухаресте Санду также встретится с и.о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и.о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.
В столице Румынии Санду будет сопровождать генсек аппарата главы государства Кристина Герасимов и советник президента Сорина Штефырцэ.
Кроме того, в состав делегации войдут вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр культуры Серджиу Продан, министр образования Анатол Топалэ, а также посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ.
"В ходе визита планируется подписание Дорожной карты по приоритетным направлениям сотрудничества Молдовы и Румынии, а также Соглашения между правительствами о взаимном признании дипломов, сертификатов и ученых званий", – уточнили в администрации президента.
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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