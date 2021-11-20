https://ru.sputnik.md/20211120/prezident-moldova-ofitsialnyy-vizit-bukharest-46568182.html

Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест

Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест

Глава государства отправится в Румынию с несколькими министрами.

2021-11-20T13:32+0200

2021-11-20T13:32+0200

2021-11-20T13:39+0200

в молдове

политика

майя санду

бухарест

визит

официальный визит

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест 23 ноября по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации президента.Уточняется, что Йоханнис встретит Санду в своей резиденции. После официальной церемонии лидеры двух стран проведут встречу, а затем совместную пресс-конференцию.В Бухаресте Санду также встретится с и.о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и.о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.В столице Румынии Санду будет сопровождать генсек аппарата главы государства Кристина Герасимов и советник президента Сорина Штефырцэ.Кроме того, в состав делегации войдут вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр культуры Серджиу Продан, министр образования Анатол Топалэ, а также посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ.

https://ru.sputnik.md/20211119/kogda-proydet-vizit-prezidenta-moldovy-moskvu-otvet-sandu-46544127.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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