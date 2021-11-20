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https://ru.sputnik.md/20211120/putin-vruchil-patriarkhu-kirillu-orden-andreya-pervozvannogo-46567087.html
Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного
Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
2021-11-20T12:35+0200
2021-11-20T12:54+0200
россия
владимир путин
орден
вручение
патриарх кирилл
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 75 лет. Церемония награждения прошла в Кремле."Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России... Под вашим чутким духовным водительством церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов", – сказал президент России.Также Путин обратил внимание на то, что в период пандемии коронавирусной инфекции призыв патриарха к сплочению перед лицом угрозы "вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтеров и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре".В свою очередь, патриарх Кирилл отметил, что государственная награда, орден Андрея Первозванного, неслучайно установлена в честь апостола Андрея."Он был одним из двенадцати апостолов, который просветил светом Христовой истины ту землю, которая сегодня является значительной частью России. И поэтому, конечно, этот орден является в каком-то смысле не только высшим государственным знаком отличия, но и святыней, потому что на нем изображен святой Андрей Первозванный", – сказал патриарх.
https://ru.sputnik.md/20210623/Patriarkh-Kirill-napravil-2000-doz-Sputnika-V-dlya-prikhozhan-v-Moldove-35223194.html
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владимир путин, орден, вручение, патриарх кирилл

Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного

12:35 20.11.2021 (обновлено: 12:54 20.11.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ В.Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© POOL
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Церемония вручения награды прошла в Кремле в день рождения патриарха Кирилла.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 75 лет. Церемония награждения прошла в Кремле.
"Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России... Под вашим чутким духовным водительством церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов", – сказал президент России.
Также Путин обратил внимание на то, что в период пандемии коронавирусной инфекции призыв патриарха к сплочению перед лицом угрозы "вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтеров и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре".
"Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить вам высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры", – добавил российский лидер.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ В.Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
Президент РФ В.Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
© POOL
/
Перейти в фотобанк
В свою очередь, патриарх Кирилл отметил, что государственная награда, орден Андрея Первозванного, неслучайно установлена в честь апостола Андрея.
"Он был одним из двенадцати апостолов, который просветил светом Христовой истины ту землю, которая сегодня является значительной частью России. И поэтому, конечно, этот орден является в каком-то смысле не только высшим государственным знаком отличия, но и святыней, потому что на нем изображен святой Андрей Первозванный", – сказал патриарх.
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