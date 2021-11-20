https://ru.sputnik.md/20211120/putin-vruchil-patriarkhu-kirillu-orden-andreya-pervozvannogo-46567087.html

Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного

Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

2021-11-20T12:35+0200

2021-11-20T12:35+0200

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россия

владимир путин

орден

вручение

патриарх кирилл

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 75 лет. Церемония награждения прошла в Кремле."Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России... Под вашим чутким духовным водительством церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов", – сказал президент России.Также Путин обратил внимание на то, что в период пандемии коронавирусной инфекции призыв патриарха к сплочению перед лицом угрозы "вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтеров и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре".В свою очередь, патриарх Кирилл отметил, что государственная награда, орден Андрея Первозванного, неслучайно установлена в честь апостола Андрея."Он был одним из двенадцати апостолов, который просветил светом Христовой истины ту землю, которая сегодня является значительной частью России. И поэтому, конечно, этот орден является в каком-то смысле не только высшим государственным знаком отличия, но и святыней, потому что на нем изображен святой Андрей Первозванный", – сказал патриарх.

https://ru.sputnik.md/20210623/Patriarkh-Kirill-napravil-2000-doz-Sputnika-V-dlya-prikhozhan-v-Moldove-35223194.html

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владимир путин, орден, вручение, патриарх кирилл