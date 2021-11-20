https://ru.sputnik.md/20211120/rossia-proizvodstvo-god-2-milliarda-doz-vaktsina-covid9-46565915.html

В России готовы производить в год до 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19

В России готовы производить в год до 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19

В гражданский оборот уже введены более 100 миллионов доз российских вакцин от коронавирусной инфекции.

2021-11-20T11:27+0200

2021-11-20T11:27+0200

2021-11-20T11:27+0200

коронавирус

россия

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вакцина

доза

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. До двух миллиардов доз вакцин от коронавирусной инфекции может вырасти годовое производство в России уже в 2022 году. С таким заявлением выступил руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит телеканал "Россия-1".По его словам, мощности в России позволяют выйти на такой уровень производства."На сегодняшний день уже введено в гражданский оборот более 100 миллионов доз. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Спутник Лайт", и другие вакцины, которые зарегистрированы в России. До конца года будет произведено всего 300 миллионов доз", – пояснил Мантуров.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть доз направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Министр здравоохранения Алла Немеренко 18 ноября заявила в парламенте, что в ближайшее время в Молдову поступит первая партия в 100 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Ее полностью направят в Приднестровье.

https://ru.sputnik.md/20211110/glava-minzdrav-rossia-priznanie-voz-sputnik-pozitivnaea-storona-46293083.html

https://ru.sputnik.md/20211103/lancet-effektivnosti-sputnik-layt-46133143.html

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россия, производство, вакцина, доза