https://ru.sputnik.md/20211120/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhdi-i-shkvalistyy-veter-46561340.html

Самый точный прогноз погоды: дожди и шквалистый ветер

Самый точный прогноз погоды: дожди и шквалистый ветер

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-20T07:00+0200

2021-11-20T07:00+0200

2021-11-20T07:00+0200

прогноз

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем без существенных осадков.Ветер северо-западный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 ноября: ночью – от +4 до +6, днем – от +11 до +13 градусов.Отметим, государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с сильным ветром. Он будет активен 20 ноября."На большей части территории республики 20 ноября ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении метеорологов.На выходных, 21-22 ноября будет также тепло, воздух днем прогреется до +13-15 градусов, без осадков. Снова похолодает в стране 23 ноября, ожидается до +8 днем и заморозки ночью.Праздники и народные приметыПравославная церковь в этот день отмечает память святого мученика Феодота Анкирского.Феодот жил во второй половине III века в Анкире Галатийской (территория современной Анкары). Сначала он зарабатывал на жизнь содержанием собственной гостиницы, был женат, однако вел праведный образ жизни, постился и посвящал много времени молитвам. Благодаря его христианским беседам многие язычники и иудеи уверовали в Иисуса Христа, а многие грешники покаялись и больше не совершали проступков.Когда последняя христианская церковь в Анкире была закрыта, литургии стали проходить в его гостинице.Святой мученик был убит в начале IV века после доноса язычников.На Руси этот день называли "Федот", "Федотов день", "Федот лед ведет", "зимородок".В старину Феодота (Федота) считали покровителем женского рукоделия. В этот день женщины, начиная прясть, обращались к святому с молитвой о помощи в труде.Также в этот день по традиции прикармливали зимних птиц – синиц, воробьев, щеглов, свиристелей. Если в этот день видели зимородка, то считалось, что зима пришла окончательно, а вместе с ней установился и санный путь, и по рекам можно было ехать смело. Была и присказка: "Федот лед ведет".Считалось, что если в этот день галки и вороны галдят и беспорядочно летают – следует ждать скорого снегопада. Если куры рано садятся на насест – будет мороз, а чем выше они забираются – тем сильнее холода.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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