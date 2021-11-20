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Пока все спали: ситуация с COVID в мире, заявление врача Байдена и цены на нефть
Пока все спали: ситуация с COVID в мире, заявление врача Байдена и цены на нефть
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2021-11-20T08:41+0200
2021-11-20T08:41+0200
в мире
врач
джо байден
нефть
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 257 миллионам.К 8.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 256 миллионов 725 тысяч 697. Из них 5 миллионов 140 тысяч 914 скончались. Применены свыше 7 миллиардов 338 миллионов 447 тысяч доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (47 660 379). Следом идут Индия (34 499 925) и Бразилия (22 003 317).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 99 тысяч 253 случая заражения, в Турции – 8 миллионов 529 тысяч, на Украине – 3 миллиона 461 тысяча 873, в Румынии – 1 миллион 758 тысяч 68, в Молдове – 357 тысяч 211.Врач – о здоровье БайденаУ американского лидера Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии. С таким заявление выступил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор.В то же время он обратил внимание на то, что Байден стал чаще "прочищать горло". Специалист заявил, что наблюдал у Байдена этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.Кто будет премьером в РумынииПрезидент Румынии Клаус Йоханнис 22 ноября проведет с представителями партий и парламентских фракций консультации по кандидатуре на пост главы правительства этой страны.Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября назначил кандидатом на пост главы кабмина экс-министра обороны Николае Чукэ, но 2 ноября он отказался от этого выдвижения.Председатель Национал-либеральной партии Флорин Кыцу заявил 15 ноября о создании альянса с Социал-демократической партией.Цены на нефтьЦены на нефть в конце недели зафиксировали самое большое с августа снижение. Об этом говорят данные торгов.Так, стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% – до 78,89 доллара за баррель, WTI – на 5,8%, до 75,94 доллара за баррель.
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в мире, врач, джо байден, нефть

Пока все спали: ситуация с COVID в мире, заявление врача Байдена и цены на нефть

08:41 20.11.2021
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19
Лечение больных COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 257 миллионам.
К 8.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 256 миллионов 725 тысяч 697. Из них 5 миллионов 140 тысяч 914 скончались. Применены свыше 7 миллиардов 338 миллионов 447 тысяч доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (47 660 379). Следом идут Индия (34 499 925) и Бразилия (22 003 317).
В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 99 тысяч 253 случая заражения, в Турции – 8 миллионов 529 тысяч, на Украине – 3 миллиона 461 тысяча 873, в Румынии – 1 миллион 758 тысяч 68, в Молдове – 357 тысяч 211.

Врач – о здоровье Байдена

У американского лидера Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии. С таким заявление выступил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор.
"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет их без каких-либо исключений и послаблений", – сказал медик.
В то же время он обратил внимание на то, что Байден стал чаще "прочищать горло". Специалист заявил, что наблюдал у Байдена этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.

Кто будет премьером в Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис 22 ноября проведет с представителями партий и парламентских фракций консультации по кандидатуре на пост главы правительства этой страны.
Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября назначил кандидатом на пост главы кабмина экс-министра обороны Николае Чукэ, но 2 ноября он отказался от этого выдвижения.
Председатель Национал-либеральной партии Флорин Кыцу заявил 15 ноября о создании альянса с Социал-демократической партией.

Цены на нефть

Цены на нефть в конце недели зафиксировали самое большое с августа снижение. Об этом говорят данные торгов.
Так, стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% – до 78,89 доллара за баррель, WTI – на 5,8%, до 75,94 доллара за баррель.
Что известно о молдавских залежах газа и нефти - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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Будет ли Молдова добывать собственные нефть и газ
21 октября, 22:15
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