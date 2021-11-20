https://ru.sputnik.md/20211120/situatsiya-covid-mir-zayavlenie-vrach-bayden-tseny-neft-46562941.html

Пока все спали: ситуация с COVID в мире, заявление врача Байдена и цены на нефть

Пока все спали: ситуация с COVID в мире, заявление врача Байдена и цены на нефть

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-11-20T08:41+0200

2021-11-20T08:41+0200

2021-11-20T08:41+0200

в мире

врач

джо байден

нефть

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 257 миллионам.К 8.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 256 миллионов 725 тысяч 697. Из них 5 миллионов 140 тысяч 914 скончались. Применены свыше 7 миллиардов 338 миллионов 447 тысяч доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (47 660 379). Следом идут Индия (34 499 925) и Бразилия (22 003 317).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 99 тысяч 253 случая заражения, в Турции – 8 миллионов 529 тысяч, на Украине – 3 миллиона 461 тысяча 873, в Румынии – 1 миллион 758 тысяч 68, в Молдове – 357 тысяч 211.Врач – о здоровье БайденаУ американского лидера Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии. С таким заявление выступил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор.В то же время он обратил внимание на то, что Байден стал чаще "прочищать горло". Специалист заявил, что наблюдал у Байдена этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.Кто будет премьером в РумынииПрезидент Румынии Клаус Йоханнис 22 ноября проведет с представителями партий и парламентских фракций консультации по кандидатуре на пост главы правительства этой страны.Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября назначил кандидатом на пост главы кабмина экс-министра обороны Николае Чукэ, но 2 ноября он отказался от этого выдвижения.Председатель Национал-либеральной партии Флорин Кыцу заявил 15 ноября о создании альянса с Социал-демократической партией.Цены на нефтьЦены на нефть в конце недели зафиксировали самое большое с августа снижение. Об этом говорят данные торгов.Так, стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% – до 78,89 доллара за баррель, WTI – на 5,8%, до 75,94 доллара за баррель.

https://ru.sputnik.md/20211021/budet-li-moldova-dobyvat-sobstvennye-neft-i-gaz-45748000.html

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в мире, врач, джо байден, нефть