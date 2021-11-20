https://ru.sputnik.md/20211120/skolko-budet-stoit-obyazatelnoe-medstrakhovanie-moldove-2022-godu-46563150.html

Сколько будет стоить обязательное медстрахование в Молдове в 2022 году

Сколько будет стоить обязательное медстрахование в Молдове в 2022 году

В законопроекте о фондах обязательного медстрахования на 2022 год указана стоимость покупки медстраховки.

2021-11-20T13:10+0200

2021-11-20T13:10+0200

2021-11-20T13:37+0200

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полис обязательного медицинского страхования

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Цена полиса обязательного медицинского страхования в 2022 году в Молдове останется неизменной. Граждане по-прежнему будут покупать медстраховку за 4056 леев.Такая цена указана в законопроекте о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год. Согласно проекту, доходы и расходы фондов обязательного медицинского страхования составят в 2022 году 12,2 миллиарда леев.По сравнению с суммой, утвержденной на 2021 год, прогнозируется увеличение доходов на 1,14 миллиарда леев (или 10,3%), а расходов – на 943,5 миллиона леев (или 8,3%).Взносы обязательного медицинского страхования в виде процентного отчисления от заработной платы и других выплат составят 5,9 миллиарда леев, что на 919,3 миллиона леев больше по сравнению с показателями 2021 года.В то же время в государственном бюджете на страхование категорий безработных предусмотрено 5 921 111 900 леев, что на 227 735 100 леев больше уровня, утвержденного на 2021 год.

https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html

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в молдове, молдова, полис обязательного медицинского страхования