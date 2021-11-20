Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211120/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-moldove-46572870.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2021-11-20T19:59+0200
2021-11-20T20:03+0200
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2959/59/29595942_0:232:2814:1815_1920x0_80_0_0_92c887614f26b61290326b5beb959cba.jpg
КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 620 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечен один случай импорта инфекции – из Германии.Общее число эпизодов заражения в стране достигло 357 831.У работников системы здравоохранения выявлены 8 случаев инфицирования: один – у врача, три – у медсестер и четыре – у работников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5463 теста.Госпитализированы 1476 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 165 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровел 1281 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 339 526.Минздрав сообщает о 43 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.Общее число скончавшихся на данный момент – 8799.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211120/vyvod-uchenye-osobennost-delta-shtamma-vechnyy-koronavirus-46575288.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2959/59/29595942_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_6f4f0d497a7e855fe2c5ad46bdccd15d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:59 20.11.2021 (обновлено: 20:03 20.11.2021)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 620 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечен один случай импорта инфекции – из Германии.
Общее число эпизодов заражения в стране достигло 357 831.
У работников системы здравоохранения выявлены 8 случаев инфицирования: один – у врача, три – у медсестер и четыре – у работников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 5463 теста.
Госпитализированы 1476 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 165 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22).
В то же время за сутки выздоровел 1281 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 339 526.
Минздрав сообщает о 43 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.
Общее число скончавшихся на данный момент – 8799.
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
Коронавирус
Выводы ученых: особенность нового вида дельта-штамма и "вечный" коронавирус
19:03
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:30Врач: депрессию может вызвать неправильное питание
19:59Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:35Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами
19:03Выводы ученых: особенность нового вида дельта-штамма и "вечный" коронавирус
18:30Как изменятся цены на недвижимость в Молдове до весны 2022 года
17:52В здании МВД сняли распятие, установленное Нэстасе: где оно теперь находится
17:22В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год
16:46В Москве в результате ДТП погиб блогер Саид Губденский
16:23Акция "желтых жилетов" во Франции обернулась беспорядками - видео
15:54Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки
15:18Агентство госуслуг будет выдавать документы в день местных выборов
14:42На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
14:07Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны
13:32Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест
13:10Сколько будет стоить обязательное медстрахование в Молдове в 2022 году
12:35Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного
12:02Появились фото квартиры Хлебниковой после пожара, определено место очага
11:27В России готовы производить в год до 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19
10:58НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами
10:13В Молдове утвердили повышение тарифа на тепло