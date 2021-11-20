Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211120/spikeru-senata-polshi-prislali-posylku-so-vzryvchatkoy-i-ugrozami-46576226.html
Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами
Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами
Томаш Гродский заявил, что "посылку изъяли соответствующие службы". 20.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-20T19:35+0200
2021-11-20T19:35+0200
общество
польша
угрозы
взрывчатка
посылка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/945/23/9452355_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_1b691f356ff2a10b9016903136262665.jpg
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Спикеру сената (верхней палаты парламента Польши) Томашу Гродскому прислали посылку с угрозами смерти и взрывчаткой. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил в Twitter сам политик.Гродский уточнил, что "посылку изъяли соответствующие службы". "Надеюсь, они справятся с быстрой поимкой преступника", – написал политик.Гродский, как и большинство членов сената, находится в оппозиции к правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS).
польша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/945/23/9452355_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_39110bf0cee207a6d1dcb3c11ff19c17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
польша, угрозы, взрывчатка, посылка

Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами

19:35 20.11.2021
© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiОфицер полиции Польши
Офицер полиции Польши - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Подписаться на
Томаш Гродский заявил, что "посылку изъяли соответствующие службы".
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Спикеру сената (верхней палаты парламента Польши) Томашу Гродскому прислали посылку с угрозами смерти и взрывчаткой. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил в Twitter сам политик.
"Вот к чему приводит индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам. На мое имя пришла посылка в сенат – письмо с угрозами смерти и взрывчатое вещество", – сказано в сообщении.
Гродский уточнил, что "посылку изъяли соответствующие службы". "Надеюсь, они справятся с быстрой поимкой преступника", – написал политик.
Гродский, как и большинство членов сената, находится в оппозиции к правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS).
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:30Врач: депрессию может вызвать неправильное питание
19:59Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:35Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами
19:03Выводы ученых: особенность нового вида дельта-штамма и "вечный" коронавирус
18:30Как изменятся цены на недвижимость в Молдове до весны 2022 года
17:52В здании МВД сняли распятие, установленное Нэстасе: где оно теперь находится
17:22В мэрии Кишинева представили проект муниципального бюджета на 2022 год
16:46В Москве в результате ДТП погиб блогер Саид Губденский
16:23Акция "желтых жилетов" во Франции обернулась беспорядками - видео
15:54Протесты против ограничений из-за COVID в Роттердаме вылились в беспорядки
15:18Агентство госуслуг будет выдавать документы в день местных выборов
14:42На границе задержан гражданин Украины: он нелегально проник в Молдову
14:07Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны
13:32Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест
13:10Сколько будет стоить обязательное медстрахование в Молдове в 2022 году
12:35Путин вручил патриарху Кириллу орден Андрея Первозванного
12:02Появились фото квартиры Хлебниковой после пожара, определено место очага
11:27В России готовы производить в год до 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19
10:58НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетами
10:13В Молдове утвердили повышение тарифа на тепло