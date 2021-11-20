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Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами
Томаш Гродский заявил, что "посылку изъяли соответствующие службы".
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Спикеру сената (верхней палаты парламента Польши) Томашу Гродскому прислали посылку с угрозами смерти и взрывчаткой. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил в Twitter сам политик.
"Вот к чему приводит индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам. На мое имя пришла посылка в сенат – письмо с угрозами смерти и взрывчатое вещество", – сказано в сообщении.
Гродский уточнил, что "посылку изъяли соответствующие службы". "Надеюсь, они справятся с быстрой поимкой преступника", – написал политик.
Oto do czego prowadzi przemysł pogardy i szczucie na przeciwników politycznych. Na moje nazwisko przyszła do Senatu paczka - list z groźbami śmierci i materiał wybuchowy. Przesyłkę przejęły odpowiednie służby. Mam nadzieję, że poradzą sobie z szybkim złapaniem sprawcy!— Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 20, 2021
Гродский, как и большинство членов сената, находится в оппозиции к правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS).