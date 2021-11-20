https://ru.sputnik.md/20211120/spikeru-senata-polshi-prislali-posylku-so-vzryvchatkoy-i-ugrozami-46576226.html

Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами

Спикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами

Томаш Гродский заявил, что "посылку изъяли соответствующие службы". 20.11.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Спикеру сената (верхней палаты парламента Польши) Томашу Гродскому прислали посылку с угрозами смерти и взрывчаткой. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил в Twitter сам политик.Гродский уточнил, что "посылку изъяли соответствующие службы". "Надеюсь, они справятся с быстрой поимкой преступника", – написал политик.Гродский, как и большинство членов сената, находится в оппозиции к правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS).

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польша, угрозы, взрывчатка, посылка