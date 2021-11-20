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Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в октябре, в больнице он находился в стабильно тяжелом состоянии.
2021-11-20T10:01+0200
2021-11-20T10:19+0200
культура
в мире
умер
народный артист
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Народный артист России Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусной инфекцией, скончался на 68-м году жизни. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление ректора ГИТИСа Григория Заславского.Актера поместили в больницу в Коммунарке в октябре. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС.Среди наиболее известных киноработ – Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год), а также работы в фильме "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".В общей сложности Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства, художественным руководителем мастерской.В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
https://ru.sputnik.md/20210731/umer-avtor-pesni-nosiki-kurnosiki-boris-emelyanov-43455165.html
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в мире, умер, народный артист

Умер народный артист России Валерий Гаркалин

10:01 20.11.2021 (обновлено: 10:19 20.11.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в октябре, в больнице он находился в стабильно тяжелом состоянии.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Народный артист России Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусной инфекцией, скончался на 68-м году жизни. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление ректора ГИТИСа Григория Заславского.

"Он был выдающимся и любимым актером и педагогом. Одним из важнейших столпов на нашем факультете эстрады. Он обладал всеми необходимыми талантами театрального педагога", – сказал Заславский в эфире телеканала "Россия 24".

Актера поместили в больницу в Коммунарке в октябре. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС.
Среди наиболее известных киноработ – Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год), а также работы в фильме "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
В общей сложности Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.
С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства, художественным руководителем мастерской.
В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
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