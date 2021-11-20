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В Молдове "день тишины" накануне местных выборов
В Молдове "день тишины" накануне местных выборов
В субботу, предшествующую местным выборам, на всей территории республики запрещена любая электоральная агитация.
2021-11-20T00:02+0200
2021-11-20T00:02+0200
в молдове
политика
бельцы
молдова
местные выборы
день тишины
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. "День тишины" начался в Молдове в преддверии назначенных на воскресенье, 21 ноября, местных выборов в нескольких районах страны. Местные выборы пройдут в 15 населенных пунктах страны, где граждане выберут мэров:В Центризбиркоме уточнили, что предвыборная агитация накануне выборов и в день голосования строго запрещена. Также не допускается участие кандидатов в теле- и радиопередачах. Однако есть и исключение. К примеру, запрет не распространяется на уже размещенную информацию в интернете и ранее вывешенные плакаты.Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы средств, используя "Избирательные фонды".Кто и за что в эти дни может получить штраф?Если СМИ, претенденты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов и предшествующую ему субботу, то за это можно получить штраф:Выборы мэра в Бельцах Досрочные выборы мэра муниципия Бельцы пройдут также 21 ноября. Напомним, досрочное прекращение полномочий предыдущего мэра, лидера "Нашей Партии" Ренато Усатого, произошло в связи с его отставкой 2 сентября 2021 года.На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц, Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку.Список кандидатов на пост мэра Бельц:Новый градоначальник будет занимать этот пост только два года до следующих всеобщих местных выборов в 2023 году.
https://ru.sputnik.md/20211117/tsik-moldovy-nachal-pechat-byulleteni-dlya-predstoyaschikh-mestnykh-vyborov-46472461.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, день тишины

В Молдове "день тишины" накануне местных выборов

00:02 20.11.2021
© SputnikИзбирательная урна с гербом Молдавии
Избирательная урна с гербом Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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Юлия Липовая
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В субботу, предшествующую местным выборам, на всей территории республики запрещена любая электоральная агитация, а тем, кто не будет придерживаться требований закона, грозят крупные штрафы.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. "День тишины" начался в Молдове в преддверии назначенных на воскресенье, 21 ноября, местных выборов в нескольких районах страны.
Местные выборы пройдут в 15 населенных пунктах страны, где граждане выберут мэров:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
В Центризбиркоме уточнили, что предвыборная агитация накануне выборов и в день голосования строго запрещена. Также не допускается участие кандидатов в теле- и радиопередачах. Однако есть и исключение. К примеру, запрет не распространяется на уже размещенную информацию в интернете и ранее вывешенные плакаты.
Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы средств, используя "Избирательные фонды".
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Кто и за что в эти дни может получить штраф?

Если СМИ, претенденты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов и предшествующую ему субботу, то за это можно получить штраф:
для физических лиц - от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);
для должностных лиц, а также кандидатов в президенты – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).

Выборы мэра в Бельцах

Досрочные выборы мэра муниципия Бельцы пройдут также 21 ноября.
Напомним, досрочное прекращение полномочий предыдущего мэра, лидера "Нашей Партии" Ренато Усатого, произошло в связи с его отставкой 2 сентября 2021 года.
На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц, Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.
Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку.

Список кандидатов на пост мэра Бельц:

1.
Борис Маркоч - Партия "Действие и солидарность" (PAS);
2.
Александр Нестеровский — Блок коммунистов и социалистов;
3.
Николай Григоришин — независимый кандидат;
4.
Марина Таубер — Партия "Шор";
5.
Ион Тулбурь — Либеральная партия;
6.
Ион Страчук — партия "Европу строим дома" (PACE);
7.
Максим Бурдужа — Партия национального единства;
8.
Федор Гелич — Партия людей труда;
9.
Николай Кирильчук — партия "Патриоты Молдовы";
10.
Владимир Даки — Партия Noi;
11.
Дарья Федорова — Партия "Наши".
Новый градоначальник будет занимать этот пост только два года до следующих всеобщих местных выборов в 2023 году.
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