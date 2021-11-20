https://ru.sputnik.md/20211120/v-moldove-den-tishiny-nakanune-mestnykh-vyborov-46560056.html

В Молдове "день тишины" накануне местных выборов

В Молдове "день тишины" накануне местных выборов

В субботу, предшествующую местным выборам, на всей территории республики запрещена любая электоральная агитация.

2021-11-20T00:02+0200

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. "День тишины" начался в Молдове в преддверии назначенных на воскресенье, 21 ноября, местных выборов в нескольких районах страны. Местные выборы пройдут в 15 населенных пунктах страны, где граждане выберут мэров:В Центризбиркоме уточнили, что предвыборная агитация накануне выборов и в день голосования строго запрещена. Также не допускается участие кандидатов в теле- и радиопередачах. Однако есть и исключение. К примеру, запрет не распространяется на уже размещенную информацию в интернете и ранее вывешенные плакаты.Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы средств, используя "Избирательные фонды".Кто и за что в эти дни может получить штраф?Если СМИ, претенденты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов и предшествующую ему субботу, то за это можно получить штраф:Выборы мэра в Бельцах Досрочные выборы мэра муниципия Бельцы пройдут также 21 ноября. Напомним, досрочное прекращение полномочий предыдущего мэра, лидера "Нашей Партии" Ренато Усатого, произошло в связи с его отставкой 2 сентября 2021 года.На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц, Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку.Список кандидатов на пост мэра Бельц:Новый градоначальник будет занимать этот пост только два года до следующих всеобщих местных выборов в 2023 году.

https://ru.sputnik.md/20211117/tsik-moldovy-nachal-pechat-byulleteni-dlya-predstoyaschikh-mestnykh-vyborov-46472461.html

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