https://ru.sputnik.md/20211120/vneshnie-zaymy-snizhenie-zarplat-byudzhet-2022-god-46561738.html

Внешние займы и снижение зарплат: что говорят эксперты о бюджете на 2022 год

Внешние займы и снижение зарплат: что говорят эксперты о бюджете на 2022 год

Эксперты разобрали главные финансовые документы на 2022 год, которые спешно утвердило правительство Молдовы.

2021-11-20T09:16+0200

2021-11-20T09:16+0200

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бюджет

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Документ, принятый в качестве Налогово-бюджетной политики властей, не дает представления о стратегии правительства на новый бюджетный период, а государственный бюджет на 2022 год утвержден правительством довольно поспешно и в значительной степени опирается на внешние источники финансирования. Так характеризуют главный финансовый документ страны специалисты в области финансов.Правительство Молдовы утвердило на заседании 19 ноября сразу все важнейшие финансовые документы следующего года: налогово-бюджетную политику, госбюджет, бюджеты медицинского и социального страхования.Доходная и расходная части государственного бюджета на 2022 год будут увеличены примерно на 18% по сравнению с 2021 годом, при сравнимом с прошлым периодом дефицитом в 15 миллиардов леев (13,9 миллиарда дефицит бюджета в 2021 году).Основные отличия от бюджета на текущий год, как утверждают в правительстве, касаются сферы оплаты труда бюджетников, здравоохранения, социальной защиты и страхования, регионального и местного развития.Согласно проекту, поступления в госбюджет в следующем году составят 50,1 миллиарда леев и увеличатся на 18% по сравнению с текущим годом. Увеличение доходов, как утверждают в правительстве, в основном связано с налоговыми поступлениями в результате улучшения макроэкономических показателей и мер налогово-бюджетной политики.Что касается расходов, то они увеличатся более чем на 7,5 миллиарда леев – до 65,2 миллиарда.Из общей суммы расходов государственного бюджета 51,4%, или 33,5 миллиарда — это трансферты в другие бюджеты (соцстрахования и медицины, местные бюджеты), а 48,6% — расходы на реализацию программ через органы центрального публичного управления.Также существенно увеличены резервный фонд (500 миллионов по сравнению с 161 в 2021 году) и фонд интервенций правительства (300 миллионов вместо 116).Проект предусматривает и выделение ресурсов для увеличения помощи в холодный период года на 200 леев, частичную компенсацию домохозяйствам счетов за природный газ и тепло и другие социальные меры. Законопроектом предусмотрено незначительное повышение заработной платы некоторых работников бюджетного сектора.Дефицит государственного бюджета предусмотрен в размере 15,1 миллиарда леев. Покрывать его власти традиционно предполагают за счет внешних источников (чистые поступления от внешних займов для поддержки бюджета и реализации проектов, финансируемых из внешних источников), выпуска ценных бумаг и средств приватизации государственных активов.Власти ожидают, что в результате реализации такой бюджетной политики госдолг к концу 2022 года составит 103,3 миллиарда леев, а в соотношении к ВВП он не превысит 40,4%, что на 3,7 процентных пункта больше значения 2021 года.Следует отметить, что проект бюджета был опубликован всего за час до заседания правительства, на котором его приняли. В его основу легла концепция национальной политики, утвержденная на том же заседании кабмина.Проект налогово-бюджетной политики, как отмечают специалисты, не дает полного и всеобъемлющего представления о планах правительства и содержит лишь перечень незначительных изменений в законодательство.Например, с 2022 года, согласно проекту, 100% поступлений от взносов за пользование дорогами можно будет направлять в местные бюджеты, будут увеличены некоторые налоговые льготы для некоторых категорий физических лиц, а минимальная зарплата сотрудников бюджетного сектора увеличится с 2200 леев до 3100 леев. Также вырастет подоходный налог с выигрышей в лотерею – с 12% до 18%.Все упомянутые документы вступят в силу после их утверждения парламентом.По словам экономического эксперта Галины Шеларь, бюджет, как и другие финансовые документы 2022 года, очень сложно анализировать в отрыве от актуального макроэкономического прогноза на следующий год, который разрабатывает Минэкономики. Именно этот документ должен лежать в основе бюджетной политики и самого бюджета. По словам специалиста, документ министерством так и не был опубликован.Обычно концепцию налогово-таможенной политики готовят на 3 года, говорит эксперт."То, что они назвали концепцией налогово-бюджетной политики и приняли в правительстве, скорее, этот документ соответствует своему официальному названию "О внесении изменений в некоторые акты". Полноценной концепцией это назвать нельзя. Это подтверждают и словам премьера, которая говорит, что теперь они (ред. - члены правительства) займутся концепцией на 2023 год", — объясняет Шеларь.По ее словам, обычно в концепции в том числе анализируется ситуация в регионе, этот документ позволяет бизнесу составлять планы.Пока эти документы не особо позволяют сложить полноценную картину происходящего, говорит Шеларь.Еще один момент, который не позволяет оценить основные финансовые документы, по словам эксперта, – отсутствие информации об обязательствах, которые правительство взяло на себя перед Международным валютным фондом."Мы не знаем, о чем они договорились с фондом. Единственное, что известно — до декабря должны быть выполнены какие-то условия, об этом было объявлено. В таком случае проект меморандума выносится на декабрьское заседание совета директоров фонда. Отвечает ли бюджет и политика этим требованиям, неясно", — добавила Шеларь.Эксперт отметила, что не зря премьеру Наталье Гаврилице задавали вопросы о том, не слишком ли сильно бюджет зависит от внешнего финансирования.Остался недоволен тем, как власти оперативно утвердили бюджет, и бывший премьер Ион Кику."Правительство Майи Санду утвердило проект бюджета на 2022 год. Как нас эта безнравственная власть уже приучила, проект был принят без того, чтобы показать его обществу хотя бы за день до принятия", — написал Кику в соцсети.По его словам, президенту Майе Санду было что скрывать.Зарплата учителей, по словам бывшего главы правительства Молдовы, вырастет только на 5,6%, а расходы президентской администрации – на 9,3% по сравнению с изначально запланированными на 2021 год.Также Кику отметил, что "рост зарплаты депутатов будет в 4,4 раза больше, чем рост зарплаты учителей".

https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html

https://ru.sputnik.md/20210902/dorozhnyy-nalog-moldova-44439033.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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