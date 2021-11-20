https://ru.sputnik.md/20211120/vnimanie-voditelyam-chto-proiskhodit-na-dorogakh-na-severe-strany-46567945.html

Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны

Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны

Инспекторат полиции Бельц предупредил об опасности на дорогах на севере страны.

2021-11-20T14:07+0200

2021-11-20T14:07+0200

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КИШИНЕВ, 20 nov – Sputnik. На дорогах и трассах в некоторых северных районах страны небезопасно в связи с дождями. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Бельц.Как отметили в ведомстве, дорожное полотно мокрое и скользкое, в связи с чем необходимо адаптировать скорость движения. Из-за таких условий растет риск дорожно-транспортных происшествий. Рекомендации полиции водителям:В полиции напомнили, что парковка запрещена на трассах, на пешеходных переходах и на перекрестках.Пешеходов предупредили о необходимости переходить дорогу только в специально отведенных местах с разметкой.

https://ru.sputnik.md/20211101/vnimanie-voditeli-chto-vse-obyazany-delat-1-noyabrya-46060199.html

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в молдове, дороги, бельцы, молдова, водители