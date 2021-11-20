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Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны
Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны
Инспекторат полиции Бельц предупредил об опасности на дорогах на севере страны.
2021-11-20T14:07+0200
2021-11-20T14:20+0200
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КИШИНЕВ, 20 nov – Sputnik. На дорогах и трассах в некоторых северных районах страны небезопасно в связи с дождями. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Бельц.Как отметили в ведомстве, дорожное полотно мокрое и скользкое, в связи с чем необходимо адаптировать скорость движения. Из-за таких условий растет риск дорожно-транспортных происшествий. Рекомендации полиции водителям:В полиции напомнили, что парковка запрещена на трассах, на пешеходных переходах и на перекрестках.Пешеходов предупредили о необходимости переходить дорогу только в специально отведенных местах с разметкой.
https://ru.sputnik.md/20211101/vnimanie-voditeli-chto-vse-obyazany-delat-1-noyabrya-46060199.html
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в молдове, дороги, бельцы, молдова, водители

Внимание водителям: что происходит на дорогах на севере страны

14:07 20.11.2021 (обновлено: 14:20 20.11.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakЛивневки
Ливневки - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Инспекторат полиции Бельц предупредил об опасности на дорогах на севере страны.
КИШИНЕВ, 20 nov – Sputnik. На дорогах и трассах в некоторых северных районах страны небезопасно в связи с дождями. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Бельц.
Как отметили в ведомстве, дорожное полотно мокрое и скользкое, в связи с чем необходимо адаптировать скорость движения. Из-за таких условий растет риск дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации полиции водителям:

адаптируйте скорость к дорожным условиям и условиям движения и учитывайте, что тормозной путь может существенно растянуться;
держитесь на расстоянии от других участников трафика, чтобы можно было успеть безопасно остановиться;
не совершайте рискованные маневры;
включайте фары даже днем;
сохраняйте спокойствие и не загораживайте перекрестки;
не участвуйте в обгоне, особенно в условиях плохой видимости.
Ceata - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
Общество
Правило для водителей, которое вступает в силу с 1 ноября
1 ноября, 07:30
В полиции напомнили, что парковка запрещена на трассах, на пешеходных переходах и на перекрестках.
Пешеходов предупредили о необходимости переходить дорогу только в специально отведенных местах с разметкой.
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