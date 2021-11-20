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Врач: депрессию может вызвать неправильное питание
Врач: депрессию может вызвать неправильное питание
Сразу несколько видов продуктов могут приводить к ухудшению психологического состояния, причем, некоторые из них, сначала способны поднимать настроение, но затем оно резко меняется.
2021-11-20T20:30+0200
2021-11-20T20:30+0200
общество
в молдове
в мире
врач
депрессия
неправильное питание
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом заявил врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев в эфире телеканала "Москва 24".Он обратил внимание, что проблемы могут возникнуть после употребления жирной пищи, в том числе свинины, баранины, полуфабрикатов и ряда кисломолочных продуктов.Врач отметил, что для переваривания красного мяса нужно много энергии, которую организм мог бы направить на восстановление нервной системы.Также стоит быть внимательными при употреблении сахара: из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение человека может сначала улучшиться, но после стремительно ухудшиться.А еще Жиляев при большом уровне усталости не рекомендует пить много кофе, увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами.Специалист настаивает на том, что лучше для организма, когда человек ест рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и употребляет растительные масла.Стресс, беспокойство, переутомление, бессонница и депрессия – основные проблемы психического здоровья, которые все чаще стали проявляться у жителей Молдовы, особенно в период пандемии COVID-19.В Минздраве отмечали, что по сравнению с предыдущими годами количество посещений психолога увеличилось втрое. Люди, которые раньше не получали психологической помощи, теперь испытывают эмоциональные трудности, беспокойство и тревогу.Также довольно длительный негативный эффект на психологическое здоровье человека может оказывать перевод часов и уменьшение светового дня.Солнечный свет необходим человеку для поддержания психического здоровья и бодрости, убеждены ученые.
https://ru.sputnik.md/20211010/eda-depressia-ucheny-novyy-tip-produkt-45394818.html
https://ru.sputnik.md/20201014/dietolog-rasskazala-kak-pravilno-zaedat-stress-32013410.html
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в молдове, в мире, врач, депрессия, неправильное питание

Врач: депрессию может вызвать неправильное питание

20:30 20.11.2021
CC0 / Pixabay / Праздничный стол, архивное фото
Праздничный стол, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
CC0 / Pixabay /
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Сразу несколько видов продуктов могут приводить к ухудшению психологического состояния, причем некоторые из них сначала способны поднимать настроение, но затем оно резко меняется.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом заявил врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев в эфире телеканала "Москва 24".
"Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%. Это выяснили ученые, которые провели анализ", — сказал специалист.
Он обратил внимание, что проблемы могут возникнуть после употребления жирной пищи, в том числе свинины, баранины, полуфабрикатов и ряда кисломолочных продуктов.
© Sputnik / OsmatescoМясо
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Мясо. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
Врач отметил, что для переваривания красного мяса нужно много энергии, которую организм мог бы направить на восстановление нервной системы.
Также стоит быть внимательными при употреблении сахара: из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение человека может сначала улучшиться, но после стремительно ухудшиться.
А еще Жиляев при большом уровне усталости не рекомендует пить много кофе, увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами.
Специалист настаивает на том, что лучше для организма, когда человек ест рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и употребляет растительные масла.
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В Минздраве отмечали, что по сравнению с предыдущими годами количество посещений психолога увеличилось втрое. Люди, которые раньше не получали психологической помощи, теперь испытывают эмоциональные трудности, беспокойство и тревогу.
Также довольно длительный негативный эффект на психологическое здоровье человека может оказывать перевод часов и уменьшение светового дня.

"Люди чувствуют головную боль, усталость, стресс, у них бессонница, депрессия, они больше нервничают. С учетом пандемии эти явления станут более масштабными. Снижается работоспособность, концентрация и память, ухудшается пищеварение и другие вещи. Кто-то привыкает за 2-4 недели, другим нужно больше времени", — заявил специалист Центра здоровья и профилактической медицины "Сперанца" из Сэрата Ноуэ Леовского района Юрие Кушнир.

Солнечный свет необходим человеку для поддержания психического здоровья и бодрости, убеждены ученые.
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