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https://ru.sputnik.md/20211120/vyvod-uchenye-osobennost-delta-shtamma-vechnyy-koronavirus-46575288.html
Выводы ученых: особенность нового вида дельта-штамма и "вечный" коронавирус
Выводы ученых: особенность нового вида дельта-штамма и "вечный" коронавирус
Несколько проведенных исследований позволили ученым из Великобритании и США сделать несколько выводов о дельта-штамме коронавируса и его подвидах.
2021-11-20T19:03+0200
2021-11-20T19:11+0200
коронавирус
в мире
вывод
ученые
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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Примерно у трети заразившихся вариантом AY.4.2 дельта-штамма наблюдаются классические симптомы COVID-19 – потеря или изменение обоняния и вкуса, лихорадка и кашель. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона.В ходе исследования ученые проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, 1399 из которых были положительными. Дельта-штамм и его варианты подтвердились в 841 случае, в том числе 12% AY.4.2.Ученый объяснила, что отсутствие кашля может уменьшить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, тенденция к бессимптомному течению заболевания, наоборот, способна повысить ее уровень.О появлении новой разновидности дельта-штамма коронавируса впервые сообщили британские ученые. По их мнению, новый вариант может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире. Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана полагают, что сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжному характеру пандемии.Ученые создали модель, демонстрирующую как пандемии, вызванные возможными вариантами, будут влиять на популяции, которые используют различные комбинации методов борьбы с инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация.Так, авторы работы пришли к выводу, что индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов, вызывает самые сильные опасения.Самым эффективным способом уменьшить последствия, по словам ученых, является массовая вакцинация.
https://ru.sputnik.md/20211117/rossia-uchenye-lekarstvo-delta-shtamm-koronavirus-46484954.html
https://ru.sputnik.md/20211112/kiryakova-pochemu-koronavirus-v-moldove-stremitelno-molodeet-46297833.html
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в мире, вывод, ученые

Выводы ученых: особенность нового вида дельта-штамма и "вечный" коронавирус

19:03 20.11.2021 (обновлено: 19:11 20.11.2021)
© Photo : Centers for Disease Control and PreventionВирус
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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Несколько проведенных исследований позволили ученым из Великобритании и США сделать несколько выводов о дельта-штамме коронавируса и его подвидах.
КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Примерно у трети заразившихся вариантом AY.4.2 дельта-штамма наблюдаются классические симптомы COVID-19 – потеря или изменение обоняния и вкуса, лихорадка и кашель. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона.
В ходе исследования ученые проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, 1399 из которых были положительными. Дельта-штамм и его варианты подтвердились в 841 случае, в том числе 12% AY.4.2.
"Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса", – отметила соавтор работы Кристл Доннелли.
Ученый объяснила, что отсутствие кашля может уменьшить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, тенденция к бессимптомному течению заболевания, наоборот, способна повысить ее уровень.
О появлении новой разновидности дельта-штамма коронавируса впервые сообщили британские ученые. По их мнению, новый вариант может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире. Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.
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Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана полагают, что сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжному характеру пандемии.
Ученые создали модель, демонстрирующую как пандемии, вызванные возможными вариантами, будут влиять на популяции, которые используют различные комбинации методов борьбы с инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация.
Так, авторы работы пришли к выводу, что индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов, вызывает самые сильные опасения.
Самым эффективным способом уменьшить последствия, по словам ученых, является массовая вакцинация.
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