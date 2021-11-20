https://ru.sputnik.md/20211120/zdanii-mvd-snyali-raspyatie-ustanovlennoe-nestase-46573331.html
В здании МВД сняли распятие, установленное Нэстасе: где оно теперь находится
В здании МВД сняли распятие, установленное Нэстасе: где оно теперь находится
Распятие из здания МВД перенесли в одну из кишиневских церквей.
2021-11-20T17:52+0200
2021-11-20T17:52+0200
2021-11-20T18:02+0200
в молдове
общество
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мвд
андрей нэстасе
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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В холле здания МВД Молдовы сняли распятие, которое ранее установили по инициативе бывшего главы ведомства Андрея Нэстасе. Как отметили в МВД в субботу, это было "сделано в контексте решения Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства". В ведомстве добавили, что после окончательного решения по этому делу в Высшей судебной палате оно не подлежит обжалованию.Распятие было установлено в здании МВД 15 сентября 2019 года. Инициатором его установки был Нэстасе, на тот момент глава МВД. Позже блогер Корнелиу Гандрабура обратился с жалобой в Совет, а затем дело дошло до судебных инстанций.Ранее решение Высшей судебной палаты раскритиковали в Митрополии Кишинева и всея Молдовы. Также выразил возмущение и сам Нэстасе, он сообщил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.
https://ru.sputnik.md/20211115/nestase-obratitsya-espch-chto-ego-obidelo-46433693.html
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в молдове, молдова, мвд, андрей нэстасе
В здании МВД сняли распятие, установленное Нэстасе: где оно теперь находится
17:52 20.11.2021 (обновлено: 18:02 20.11.2021)
Распятие из здания МВД перенесли в одну из кишиневских церквей.
КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В холле здания МВД Молдовы сняли распятие, которое ранее установили по инициативе бывшего главы ведомства Андрея Нэстасе.
Как отметили в МВД в субботу, это было "сделано в контексте решения Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства". В ведомстве добавили, что после окончательного решения по этому делу в Высшей судебной палате оно не подлежит обжалованию.
"В соответствии с верховенством закона Министерство внутренних дел выполнило решение Совета. Распятие перенесено и находится в месте поклонения – церкви Святого Димитрие чел Ноу в столице", – говорится в сообщении МВД.
Распятие было установлено в здании МВД 15 сентября 2019 года. Инициатором его установки был Нэстасе, на тот момент глава МВД.
Позже блогер Корнелиу Гандрабура обратился с жалобой в Совет, а затем дело дошло до судебных инстанций.
Ранее решение Высшей судебной палаты раскритиковали в Митрополии Кишинева и всея Молдовы. Также выразил возмущение и сам Нэстасе, он сообщил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.