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В Бельцах сохраняется самая низкая явка на местных выборах
В Бельцах сохраняется самая низкая явка на местных выборах
Избирательные участки начали работу в 7.00 и закроются в 21.00.
2021-11-21T15:28+0200
2021-11-21T15:28+0200
2021-11-21T15:28+0200
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 15.00 остается самая низкая явка избирателей на выборах мэра среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 20,85% избирателей, то есть 21 324 человека.Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 40,13% населения (634 человека).Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К 15.00 там на участки пришли 37,92% местных жителей (546 человек).Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:За местными выборами 21 ноября следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.
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Юлия Липовая
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, явка
В Бельцах сохраняется самая низкая явка на местных выборах
Избирательные участки начали работу в 7.00 и закроются в 21.00.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 15.00 остается самая низкая явка избирателей на выборах мэра среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 20,85% избирателей, то есть 21 324 человека.
Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 40,13% населения (634 человека).
Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К 15.00 там на участки пришли 37,92% местных жителей (546 человек).
Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
селе Бэлчана Хынчештского района;
селе Хыртоп Чимишлийского района;
коммуне Князевка Леовского района.
За местными выборами 21 ноября следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.