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В Бельцах сохраняется самая низкая явка на местных выборах

В Бельцах сохраняется самая низкая явка на местных выборах

Избирательные участки начали работу в 7.00 и закроются в 21.00.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 15.00 остается самая низкая явка избирателей на выборах мэра среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 20,85% избирателей, то есть 21 324 человека.Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 40,13% населения (634 человека).Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К 15.00 там на участки пришли 37,92% местных жителей (546 человек).Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:За местными выборами 21 ноября следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, явка