https://ru.sputnik.md/20211121/beltsy-samaya-nizkaya-yavka-vybory-21-noyabrya-46583365.html
К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
Избирательные участки начали работу в 07.00 и закроются в 21.00.
2021-11-21T12:33+0200
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 12.00 явка избирателей на выборах мэра самая низкая среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 11,89% избирателей, то есть 12 157 человек.Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 28,79% населения (454 человека).Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К полудню там проголосовало 24,72% местных жителей.Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:
https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-mestnye-vybory-2021-primar-46574921.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, явка
К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
12:33 21.11.2021 (обновлено: 12:56 21.11.2021)
Избирательные участки начали работу в 7.00 и закроются в 21.00.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 12.00 явка избирателей на выборах мэра самая низкая среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 11,89% избирателей, то есть 12 157 человек.
Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 28,79% населения (454 человека).
Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К полудню там проголосовало 24,72% местных жителей.
Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
селе Бэлчана Хынчештского района;
селе Хыртоп Чимишлийского района;
коммуне Князевка Леовского района.