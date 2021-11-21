Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211121/beltsy-samaya-nizkaya-yavka-vybory-21-noyabrya-46583365.html
К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
Избирательные участки начали работу в 07.00 и закроются в 21.00.
2021-11-21T12:33+0200
2021-11-21T12:56+0200
общество
в молдове
бельцы
молдова
местные выборы
явка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35460716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eceda42d6dccb9ae4b797402730e96e0.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 12.00 явка избирателей на выборах мэра самая низкая среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 11,89% избирателей, то есть 12 157 человек.Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 28,79% населения (454 человека).Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К полудню там проголосовало 24,72% местных жителей.Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:
https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-mestnye-vybory-2021-primar-46574921.html
бельцы
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35460716_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_b4c6bde6608e3b954a613d2039d15fff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, явка

К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября

12:33 21.11.2021 (обновлено: 12:56 21.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в Молдове
Выборы в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Избирательные участки начали работу в 7.00 и закроются в 21.00.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 12.00 явка избирателей на выборах мэра самая низкая среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 11,89% избирателей, то есть 12 157 человек.
Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 28,79% населения (454 человека).
Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К полудню там проголосовало 24,72% местных жителей.

Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:

селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
селе Бэлчана Хынчештского района;
селе Хыртоп Чимишлийского района;
коммуне Князевка Леовского района.
Выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
Политика
Все о местных выборах-2021 в Молдове
00:01
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:26В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки
12:50Сульшер – больше не тренер "Манчестер Юнайтед"
12:33К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
12:17Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина
11:50Стояногло обратился в международные организации и к послам нескольких стран
11:06Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией
10:33Где в Кишиневе 21 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
10:07Стрельба в Израиле: полиция сообщила о пострадавших
09:42Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших
09:15Как Молдова чуть Японию не догнала, или История молдавского телевизора в фото
08:38Пока все спали: ситуация с COVID в мире, землетрясение и орбитальная станция
08:00Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники
07:30Самый точный прогноз погоды: теплый день накануне похолодания
07:00Местные выборы в Молдове: участки для голосования открылись
06:00Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
00:02Погодные рекорды Молдовы 21 ноября
00:01В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров
ВчераВрач: депрессию может вызвать неправильное питание
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераСпикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами