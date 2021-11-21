https://ru.sputnik.md/20211121/beltsy-samaya-nizkaya-yavka-vybory-21-noyabrya-46583365.html

К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября

К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября

Избирательные участки начали работу в 07.00 и закроются в 21.00.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В муниципии Бельцы к 12.00 явка избирателей на выборах мэра самая низкая среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проходит голосование.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на участки во втором самом крупном городе Молдовы к этому времени пришли лишь 11,89% избирателей, то есть 12 157 человек.Самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовало более 28,79% населения (454 человека).Также активно голосуют и в селе Хлиная Единецкого района. К полудню там проголосовало 24,72% местных жителей.Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:

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