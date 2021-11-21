Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон - Sputnik Молдова, 1920
Культура
Все о культуре, музыке, театре, живописи и модных трендах в Молдове и в мире – читайте на Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211121/data-mesto-pokhoron-valeriya-garkalina-46582347.html
Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина
Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина
Все желающие смогут проститься с Валерием Гаркалиным с полудня 23 ноября в Учебном театре ГИТИСа.
2021-11-21T12:17+0200
2021-11-21T12:19+0200
культура
в мире
россия
похороны
народный артист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/15/46582006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_947ba5624e83561bb4dd4dd4f006702e.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят 23 ноября на Миусском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа в воскресенье, пишет РИА Новости.Гражданская панихида состоится в Учебном театре ГИТИСа, затем пройдет отпевание и захоронение на Миусском кладбище.Народный артист России Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусной инфекцией, скончался 20 ноября на 68-м году жизни.Актера поместили в больницу в Коммунарке в октябре. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС.Среди наиболее известных киноработ – Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год), а также работы в фильме "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".В общей сложности Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства, художественным руководителем мастерской.В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/15/46582006_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_7605e3aa5d19bf31a970ece9caceab79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, похороны, народный артист

Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина

12:17 21.11.2021 (обновлено: 12:19 21.11.2021)
© Sputnik / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Сергей Кузнецов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Все желающие смогут проститься с Валерием Гаркалиным с полудня 23 ноября в Учебном театре ГИТИСа.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят 23 ноября на Миусском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа в воскресенье, пишет РИА Новости.
Гражданская панихида состоится в Учебном театре ГИТИСа, затем пройдет отпевание и захоронение на Миусском кладбище.
Народный артист России Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусной инфекцией, скончался 20 ноября на 68-м году жизни.
"Его уход — невосполнимая утрата. В памяти и сердцах коллег и выпускников его многочисленных курсов он будет жить всегда", – говорится в сообщении на сайте ГИТИСа.
Актера поместили в больницу в Коммунарке в октябре. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС.
Среди наиболее известных киноработ – Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год), а также работы в фильме "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
В общей сложности Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.
С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства, художественным руководителем мастерской.
В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:26В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки
12:50Сульшер – больше не тренер "Манчестер Юнайтед"
12:33К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
12:17Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина
11:50Стояногло обратился в международные организации и к послам нескольких стран
11:06Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией
10:33Где в Кишиневе 21 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
10:07Стрельба в Израиле: полиция сообщила о пострадавших
09:42Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших
09:15Как Молдова чуть Японию не догнала, или История молдавского телевизора в фото
08:38Пока все спали: ситуация с COVID в мире, землетрясение и орбитальная станция
08:00Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники
07:30Самый точный прогноз погоды: теплый день накануне похолодания
07:00Местные выборы в Молдове: участки для голосования открылись
06:00Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
00:02Погодные рекорды Молдовы 21 ноября
00:01В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров
ВчераВрач: депрессию может вызвать неправильное питание
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераСпикеру сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами