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Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина

Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина

Все желающие смогут проститься с Валерием Гаркалиным с полудня 23 ноября в Учебном театре ГИТИСа.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят 23 ноября на Миусском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа в воскресенье, пишет РИА Новости.Гражданская панихида состоится в Учебном театре ГИТИСа, затем пройдет отпевание и захоронение на Миусском кладбище.Народный артист России Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусной инфекцией, скончался 20 ноября на 68-м году жизни.Актера поместили в больницу в Коммунарке в октябре. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС.Среди наиболее известных киноработ – Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год), а также работы в фильме "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".В общей сложности Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства, художественным руководителем мастерской.В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".

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