https://ru.sputnik.md/20211121/itogovaya-yavka-mestnye-vybory-moldova-46593437.html

Местные выборы в Молдове состоялись: какова явка после закрытия всех участков

Местные выборы в Молдове состоялись: какова явка после закрытия всех участков

Второй по величине населения город, после Кишинев, стал наименее активным среди всех населенных пунктов, где проходили выборы.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В Центризбиркоме представили данные по явке избирателей в 15 населенных пунктах Молдовы после закрытия всех 88 избирательных участков в 21.00.Явка во всех 15 населенных пунктах:По данным Центризбиркома, к концу голосования в день выборов зафиксировали 37 нарушений (Бельцы – 31 случай, Фалештский район – четыре случая, Единецкий район – два случая). Как отметили в ЦИК, речь идет о подозрении в агитации, размещении электоральной рекламы, которые запрещены в день выборов и день, ему предшествующий. Для победы в первом туре кандидатам на посты мэров необходимо набрать 50% плюс один голос.

https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-priznany-sostoyavshimisya-yavka-46590774.html

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в молдове, молдова, местные выборы, явка, итог