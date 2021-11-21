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Местные выборы в Молдове состоялись: какова явка после закрытия всех участков
Местные выборы в Молдове состоялись: какова явка после закрытия всех участков
Второй по величине населения город, после Кишинев, стал наименее активным среди всех населенных пунктов, где проходили выборы.
2021-11-21T21:59+0200
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в молдове
молдова
местные выборы
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В Центризбиркоме представили данные по явке избирателей в 15 населенных пунктах Молдовы после закрытия всех 88 избирательных участков в 21.00.Явка во всех 15 населенных пунктах:По данным Центризбиркома, к концу голосования в день выборов зафиксировали 37 нарушений (Бельцы – 31 случай, Фалештский район – четыре случая, Единецкий район – два случая). Как отметили в ЦИК, речь идет о подозрении в агитации, размещении электоральной рекламы, которые запрещены в день выборов и день, ему предшествующий. Для победы в первом туре кандидатам на посты мэров необходимо набрать 50% плюс один голос.
https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-priznany-sostoyavshimisya-yavka-46590774.html
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в молдове, молдова, местные выборы, явка, итог

Местные выборы в Молдове состоялись: какова явка после закрытия всех участков

21:59 21.11.2021 (обновлено: 22:01 21.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariВыборы
Выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
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Юлия Липовая
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Второй по величине населения город, после Кишинев, стал наименее активным среди всех населенных пунктов, где 21 ноября проходили выборы.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В Центризбиркоме представили данные по явке избирателей в 15 населенных пунктах Молдовы после закрытия всех 88 избирательных участков в 21.00.

Явка во всех 15 населенных пунктах:

муниципий Бельцы - 32,79 % (33 596);
село Паланка Штефан-Водского района 43,99% (673) ;
село Штефэнешты Штефан-Водского района 49,84% (468);
коммуна Украинка Каушанского района 43,88% (531);
село Опачь Каушанского района 36,13% (935);
село Хлиная Единецкого района 52,78% (760);
город Купчинь Единецкого района 33,31% (2398)
коммуна Ишкэлэу Фэлештского района 44,10% (889);
коммуна Пырлица Фэлештского района 38,94% (1004);
село Кэлинешты Фэлештского района 45,18% (957);
коммуна Каменка Глодянского района 51,61% (816);
коммуна Негурений-Векь Унгенского района 43,09% (680);
село Бэлчана Хынчештского района 42,70% (567);
село Хыртоп Чимишлийского района 38,56% (689);
коммуна Князевка Леовского района 38,24% (361).
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По данным Центризбиркома, к концу голосования в день выборов зафиксировали 37 нарушений (Бельцы – 31 случай, Фалештский район – четыре случая, Единецкий район – два случая).
Как отметили в ЦИК, речь идет о подозрении в агитации, размещении электоральной рекламы, которые запрещены в день выборов и день, ему предшествующий.
Для победы в первом туре кандидатам на посты мэров необходимо набрать 50% плюс один голос.
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