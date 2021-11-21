https://ru.sputnik.md/20211121/kishinev-skver-molodezhi-osobennost-46588169.html
В Кишиневе появился "Сквер молодежи": в чем его особенность
В Кишиневе появился "Сквер молодежи": в чем его особенность
В городе появилось еще одна новая точка для отдыха. Помимо скамеек и беседок, там обустроили сцену и поставили теннисные столики.
2021-11-21T18:19+0200
2021-11-21T18:19+0200
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Чеканы открылся "Сквер молодежи", сообщил примар Кишинева Ион Чебан.Он отметил, что проект реализован благодаря инвестициям муниципалитета в рамках программы "Гражданский бюджет Кишинева на 2021 год".Так, в сквере постелили искусственное покрытие, установили скамейки, беседки, сцену и теннисные столы, а также обустроили площадку для активного отдыха. "Надеемся, что эта зона станет не только местом отдыха молодежи, но и локацией для организации различных интерактивных мероприятий", – написал Чебан на своей странице в Facebook. Примар отметил, что сразу после открытия в сквере прошла "Ярмарка возможностей".
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молодежь, молдова, сквер
В Кишиневе появился "Сквер молодежи": в чем его особенность
18:19 21.11.2021 (обновлено: 19:26 21.11.2021)
В столице Молдовы появилось еще одно место для отдыха. Там обустроили сцену и поставили теннисные столы.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Чеканы открылся "Сквер молодежи", сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Он отметил, что проект реализован благодаря инвестициям муниципалитета в рамках программы "Гражданский бюджет Кишинева на 2021 год".
Так, в сквере постелили искусственное покрытие, установили скамейки, беседки, сцену и теннисные столы, а также обустроили площадку для активного отдыха.
"Надеемся, что эта зона станет не только местом отдыха молодежи, но и локацией для организации различных интерактивных мероприятий", – написал Чебан на своей странице в Facebook.
Примар отметил, что сразу после открытия в сквере прошла "Ярмарка возможностей".