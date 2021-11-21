https://ru.sputnik.md/20211121/kishinev-skver-molodezhi-osobennost-46588169.html

В Кишиневе появился "Сквер молодежи": в чем его особенность

В Кишиневе появился "Сквер молодежи": в чем его особенность

В городе появилось еще одна новая точка для отдыха. Помимо скамеек и беседок, там обустроили сцену и поставили теннисные столики.

2021-11-21T18:19+0200

2021-11-21T18:19+0200

2021-11-21T19:26+0200

новости кишинева

в молдове

кишинев

молодежь

молдова

сквер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/15/46586091_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_b54f6b9794591c315d07207a18da882d.jpg

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Чеканы открылся "Сквер молодежи", сообщил примар Кишинева Ион Чебан.Он отметил, что проект реализован благодаря инвестициям муниципалитета в рамках программы "Гражданский бюджет Кишинева на 2021 год".Так, в сквере постелили искусственное покрытие, установили скамейки, беседки, сцену и теннисные столы, а также обустроили площадку для активного отдыха. "Надеемся, что эта зона станет не только местом отдыха молодежи, но и локацией для организации различных интерактивных мероприятий", – написал Чебан на своей странице в Facebook. Примар отметил, что сразу после открытия в сквере прошла "Ярмарка возможностей".

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молодежь, молдова, сквер