https://ru.sputnik.md/20211121/kovaleva-kak-zhitelyam-moldovy-izbezhat-kovidnoy-paniki-46418910.html

Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники

Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники

Доктор психологии объяснила, как правильно реагировать на происходящее в условиях хронической ковид-пандемии.

2021-11-21T08:00+0200

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Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники

Ситуация с коронавирусом в мире и в Молдове, в частности, вызывает беспокойство, поэтому важно правильно к ней относиться и грамотно действовать. В первую очередь не стоит ориентироваться на страх и тревогу, лучше заняться поиском возможностей, которые помогут их избежать. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.По мнению Ковалевой, если мысль направить на страх и переживания, то это лишает человека активности и полезных ресурсов.Ранее в Кишиневе состоялся марафон вакцинации в партнерстве с представителями HORECA, которые предложили вакцинированным ваучеры на 500 леев для посещения ряда заведений.За два дня 288 человек получили вакцину в мобильном пункте в сквере Театра оперы и балета. По данным мэра города Ивана Чебана, в Кишиневе зарегистрирован самый высокий уровень вакцинации.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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