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Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники
Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники
Доктор психологии объяснила, как правильно реагировать на происходящее в условиях хронической ковид-пандемии.
2021-11-21T08:00+0200
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Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники
Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники
Ситуация с коронавирусом в мире и в Молдове, в частности, вызывает беспокойство, поэтому важно правильно к ней относиться и грамотно действовать. В первую очередь не стоит ориентироваться на страх и тревогу, лучше заняться поиском возможностей, которые помогут их избежать. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.По мнению Ковалевой, если мысль направить на страх и переживания, то это лишает человека активности и полезных ресурсов.Ранее в Кишиневе состоялся марафон вакцинации в партнерстве с представителями HORECA, которые предложили вакцинированным ваучеры на 500 леев для посещения ряда заведений.За два дня 288 человек получили вакцину в мобильном пункте в сквере Театра оперы и балета. По данным мэра города Ивана Чебана, в Кишиневе зарегистрирован самый высокий уровень вакцинации.
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, паника

Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники

08:00 21.11.2021
Радио
Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Доктор психологии объяснила, как правильно реагировать на происходящее в условиях хронической ковид-пандемии.
Ситуация с коронавирусом в мире и в Молдове, в частности, вызывает беспокойство, поэтому важно правильно к ней относиться и грамотно действовать. В первую очередь не стоит ориентироваться на страх и тревогу, лучше заняться поиском возможностей, которые помогут их избежать. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.

"Здесь очень тонкая грань, которую мы нарушаем. Необходимо думать о том, что может усилить индивидуальный иммунитет. Это, к примеру, здоровый образ жизни. И тогда наша мысль будет работать на его усиление. Нужны возможности и шансы, которые позволяют человеку действовать в позитивном направлении", – считает эксперт.

По мнению Ковалевой, если мысль направить на страх и переживания, то это лишает человека активности и полезных ресурсов.

"Помимо этого, нужно знать свой ресурс, то есть то, от чего человек может получать положительные эмоции – разговор с близкими или друзьями, прогулка на свежем воздухе, общение с детьми или простой отдых", – заключила собеседник.

Ранее в Кишиневе состоялся марафон вакцинации в партнерстве с представителями HORECA, которые предложили вакцинированным ваучеры на 500 леев для посещения ряда заведений.
За два дня 288 человек получили вакцину в мобильном пункте в сквере Театра оперы и балета. По данным мэра города Ивана Чебана, в Кишиневе зарегистрирован самый высокий уровень вакцинации.
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