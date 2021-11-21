https://ru.sputnik.md/20211121/marina-tauber-lidiruet-po-itogam-pervogo-tura-vyborov-beltsakh-46596765.html

Марина Таубер лидирует по итогам первого тура выборов в Бельцах

Марина Таубер лидирует по итогам первого тура выборов в Бельцах

Во втором по величине после Кишинева молдавском городе, пройдет второй тур выборов мэра.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов, Александр Нестеровский, набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).При этом, явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса в этом городе отдали лишь 32,79% от общего числа избирателей, то есть 33 596 человек.Согласно действующему законодательству, победителем по итогам первого тура считается кандидат, набравший более половины законно отданных за него голосов. Если никто из претендентов не превысил эту отметку, то во второй тур выходят двое лидеров по итогам первого тура. В этом случае голосование проводится спустя 2 недели.Окончательные результаты ЦИК сообщает только после того, как получает оригиналы протоколов.Местные выборы прошли 21 ноября в 15 населенных пунктах Молдовы. В семи селах и двух коммунах победители определились уже в первом туре, еще в шести населенных пунктах ожидается второй тур, так как никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.Кто станет мэром уже после первого тура:Остальные результаты:Село Опачь Каушанского района:Коммуна Хыртоп Чимишлийского района:Город Купчинь Единецкого района:Коммуна Князевка Леовского района:

https://ru.sputnik.md/20211121/itogovaya-yavka-mestnye-vybory-moldova-46593437.html

https://ru.sputnik.md/20211004/tsik-vernut-gosrezerv-8-millionov-leev-vybory-45252722.html

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в молдове, бельцы, местные выборы, итоги, второй тур, первый тур, марина таубер