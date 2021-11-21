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Марина Таубер лидирует по итогам первого тура выборов в Бельцах
23:51 21.11.2021 (обновлено: 00:14 22.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМарина Таубер
© Sputnik / Mihai Caraus
Во втором по величине после Кишинева молдавском городе, пройдет второй тур выборов мэра.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.
Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов, Александр Нестеровский, набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
При этом, явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса в этом городе отдали лишь 32,79% от общего числа избирателей, то есть 33 596 человек.
Согласно действующему законодательству, победителем по итогам первого тура считается кандидат, набравший более половины законно отданных за него голосов. Если никто из претендентов не превысил эту отметку, то во второй тур выходят двое лидеров по итогам первого тура. В этом случае голосование проводится спустя 2 недели.
Окончательные результаты ЦИК сообщает только после того, как получает оригиналы протоколов.
Местные выборы прошли 21 ноября в 15 населенных пунктах Молдовы.
В семи селах и двух коммунах победители определились уже в первом туре, еще в шести населенных пунктах ожидается второй тур, так как никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.
Кто станет мэром уже после первого тура:
Коммуна Ишкэлэу Фэлештского района – Александр Бойчук (Партия "Шор) - 68,96%.
Село Штефэнешть Штефан-Водского района – Руслан Бужорян (Блок коммунистов и социалистов) – 59,82%.
Село Хлиная Единецкого района – Тудор Чебан (PAS) – 55,18%.
Село Кэлинешты Фэлештского района – Алла Прокопчук (независимый кандидат) – 51,99%.
Село Пырлица Фэлештского района – Серджиу Нягу (PAS) – 77,65%.
Коммуна Украинка Каушанского района – Тамара Маковей (PAS) – 80,72%.
Село Каменка Глодянского района – Алла Постолаки (PAS) – 70%.
Село Паланка Штефан-Водского района – Думитру Козловски (PAS) – 53,50%.
Село Негурень Унгенского района – Галина Ускату (Демпартия) – 53,34%.
Остальные результаты:
Село Опачь Каушанского района:
Ион Потынга ("Платформа DA") –18,18%;
Константин Лунгу (PAS) – 38,93%;
Рома Пынтяк (независимый кандидат) – 42,88%.
Коммуна Хыртоп Чимишлийского района:
Ион Негру (PAS) – 37,35%;
Виталие Каража (независимый кандидат) – 37,64%;
Раду Корлэтяну (независимый кандидат) –12,50%;
Серджиу Власенко (Партия "Воля народа") – 12,35%.
Город Купчинь Единецкого района:
Николай Мельник (Блок коммунистов и социалистов) – 29,01%;
Борис Урзика (PAS) –12,89%;
Людмила Маргу (независимый кандидат) – 34,62%;
Геннадий Русу (независимый кандидат) – 23,46%.
Коммуна Князевка Леовского района:
Алексей Чеботарь (Блок коммунистов и социалистов) – 37,81%;
Лариса Томша (PAS) – 45,09%;
Александр Дарий (Демпартия Молдовы) – 17,08%.