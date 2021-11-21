https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-priznany-sostoyavshimisya-yavka-46590774.html

Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися: текущая явка

Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися: текущая явка

Во всех населенных пунктах, где 21 ноября проходят местные выборы, явка превысила необходимый порог.

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2021-11-21T18:54+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися, сообщили в воскресенье в Центральной избирательной комиссии. Согласно данным на 18.00, во всех 15 населенных пунктах страны, где выбирают мэров, явка на участках превысила одну четверть от всех зарегистрированных избирателей. К 18.00 самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовали 47,63% избирателей (753 человека). Также активно голосовали жители села Хлиная Единецкого района. Там к урнам для голосования пришли 46,88% местных жителей (675 человек).Самая низкая явка остается в муниципии Бельцы – 29,44% (30 156 человек).Голосование продлится до 21.00 при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19.Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:За местными выборами 21 ноября следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.

https://ru.sputnik.md/20211121/beltsakh-sokhranyaetsya-samaya-nizkaya-yavka-mestnykh-vyborakh-46587433.html

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