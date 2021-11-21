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Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися: текущая явка
Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися: текущая явка
Во всех населенных пунктах, где 21 ноября проходят местные выборы, явка превысила необходимый порог.
2021-11-21T18:54+0200
2021-11-21T19:31+0200
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися, сообщили в воскресенье в Центральной избирательной комиссии. Согласно данным на 18.00, во всех 15 населенных пунктах страны, где выбирают мэров, явка на участках превысила одну четверть от всех зарегистрированных избирателей. К 18.00 самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовали 47,63% избирателей (753 человека). Также активно голосовали жители села Хлиная Единецкого района. Там к урнам для голосования пришли 46,88% местных жителей (675 человек).Самая низкая явка остается в муниципии Бельцы – 29,44% (30 156 человек).Голосование продлится до 21.00 при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19.Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:За местными выборами 21 ноября следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.
https://ru.sputnik.md/20211121/beltsakh-sokhranyaetsya-samaya-nizkaya-yavka-mestnykh-vyborakh-46587433.html
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в молдове, молдова, местные выборы, явка

Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися: текущая явка

18:54 21.11.2021 (обновлено: 19:31 21.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в парламент Молдовы 2021
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Во всех населенных пунктах, где 21 ноября проходят местные выборы, явка превысила необходимый порог.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися, сообщили в воскресенье в Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным на 18.00, во всех 15 населенных пунктах страны, где выбирают мэров, явка на участках превысила одну четверть от всех зарегистрированных избирателей.
К 18.00 самая высокая явка – в селе Каменка Глодянского района. Там проголосовали 47,63% избирателей (753 человека). Также активно голосовали жители села Хлиная Единецкого района. Там к урнам для голосования пришли 46,88% местных жителей (675 человек).
Самая низкая явка остается в муниципии Бельцы – 29,44% (30 156 человек).
Голосование продлится до 21.00 при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19.
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В Бельцах сохраняется самая низкая явка на местных выборах
15:28

Голосование в воскресенье проходит в 15 населенных пунктах:

селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
селе Бэлчана Хынчештского района;
селе Хыртоп Чимишлийского района;
коммуне Князевка Леовского района.
За местными выборами 21 ноября следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.
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