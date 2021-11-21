https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-uchastki-golosovaniye-otkryto-46576381.html

Местные выборы в Молдове: участки для голосования открылись

Местные выборы в Молдове: участки для голосования открылись

Голосование на местных выборах пройдет в строгом соблюдении мер профилактики COVID-19.

2021-11-21T07:00+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Участки для голосования на местных выборах в Молдове открылись в 07.00. Для участия в голосовании, граждане, не имеющие на руках документы, могут получить временное удостоверение личности в отделениях Агентства госуслуг, которое объявило 21 ноября рабочим днем.Мэров выбирают в 15 населенных пунктах страны, в том числе в муниципии Бельцы.В этих городах и селах голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).

https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-mestnye-vybory-2021-primar-46574921.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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