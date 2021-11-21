https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-uchastki-golosovaniye-otkryto-46576381.html
Местные выборы в Молдове: участки для голосования открылись
Местные выборы в Молдове: участки для голосования открылись
Голосование на местных выборах пройдет в строгом соблюдении мер профилактики COVID-19.
2021-11-21T07:00+0200
2021-11-21T07:00+0200
2021-11-21T07:00+0200
политика
в молдове
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молдова
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голосование
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Участки для голосования на местных выборах в Молдове открылись в 07.00. Для участия в голосовании, граждане, не имеющие на руках документы, могут получить временное удостоверение личности в отделениях Агентства госуслуг, которое объявило 21 ноября рабочим днем.Мэров выбирают в 15 населенных пунктах страны, в том числе в муниципии Бельцы.В этих городах и селах голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).
https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-mestnye-vybory-2021-primar-46574921.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, участки, голосование
Местные выборы в Молдове: участки для голосования открылись
Голосование на местных выборах пройдет в строгом соблюдении мер профилактики COVID-19.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Участки для голосования на местных выборах в Молдове открылись в 07.00.
Для участия в голосовании, граждане, не имеющие на руках документы, могут получить
временное удостоверение личности в отделениях Агентства госуслуг, которое объявило 21 ноября рабочим днем.
Мэров выбирают в 15 населенных пунктах страны, в том числе в муниципии Бельцы.
В этих городах и селах голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.
Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:
профилактические меры и защита избирателей;
защита кандидатов, сотрудников избирательных комиссий и других участников процесса;
соблюдение общих правил, установленных компетентными органами по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.
Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).