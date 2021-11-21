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Местные выборы в Молдове: избирательные участки закрылись
Местные выборы в Молдове: избирательные участки закрылись
Избирательные участки были доступны с 07.00 до 21.00.
2021-11-21T21:00+0200
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молдова
местные выборы
избирательные участки
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общество
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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Голосование на местных выборах в Молдове официально закончилось. Избирательные участки в 15 населенных пунктах, где в воскресенье выбирали мэров, закрылись в 21.00.На протяжении всего дня голосования самая низкая явка сохранялась в муниципии Бельцы. Активнее всего голосовали в селе Хлиная Единецкого района.По данным Центризбиркома, было зафиксировано четыре нарушения – в Бельцах и Фалештском районе. Два из них – подозрение в агитации, которая запрещена в день выборов, еще два – подозрение в подкупе избирателей. Все эпизоды, о которых уведомили ЦИК, изучают.В то же время через специальную онлайн-платформу Observatorii сообщили, что на одном из избирательных участков не соблюдают меры профилактики против COVID-19.Согласно утвержденным нормам, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны были записаться в список голосования на дому. Но после 15.00 им разрешали проголосовать на участке, но при наличии перчаток и маски. При этом контакт с другими людьми должен был быть минимальным. Затем обязательным являлось проветривание помещения.Голосование в воскресенье прошло в 15 населенных пунктах:За местными выборами 21 ноября следили 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.
https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-priznany-sostoyavshimisya-yavka-46590774.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, местные выборы, избирательные участки, закрытие

Местные выборы в Молдове: избирательные участки закрылись

21:00 21.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotariвыборы примара в Кишиневе
выборы примара в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Избирательные участки работали в воскресенье с 07.00 до 21.00.
КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Голосование на местных выборах в Молдове официально закончилось. Избирательные участки в 15 населенных пунктах, где в воскресенье выбирали мэров, закрылись в 21.00.
На протяжении всего дня голосования самая низкая явка сохранялась в муниципии Бельцы. Активнее всего голосовали в селе Хлиная Единецкого района.
По данным Центризбиркома, было зафиксировано четыре нарушения – в Бельцах и Фалештском районе. Два из них – подозрение в агитации, которая запрещена в день выборов, еще два – подозрение в подкупе избирателей. Все эпизоды, о которых уведомили ЦИК, изучают.
В то же время через специальную онлайн-платформу Observatorii сообщили, что на одном из избирательных участков не соблюдают меры профилактики против COVID-19.
Согласно утвержденным нормам, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны были записаться в список голосования на дому. Но после 15.00 им разрешали проголосовать на участке, но при наличии перчаток и маски. При этом контакт с другими людьми должен был быть минимальным. Затем обязательным являлось проветривание помещения.
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Общество
Местные выборы в Молдове признаны состоявшимися: текущая явка
18:54

Голосование в воскресенье прошло в 15 населенных пунктах:

селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
селе Бэлчана Хынчештского района;
селе Хыртоп Чимишлийского района;
коммуне Князевка Леовского района.
За местными выборами 21 ноября следили 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.
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