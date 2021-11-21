https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-zakrytie-izbiratelnye-uchastki-46592569.html

Местные выборы в Молдове: избирательные участки закрылись

Местные выборы в Молдове: избирательные участки закрылись

Избирательные участки были доступны с 07.00 до 21.00.

2021-11-21T21:00+0200

2021-11-21T21:00+0200

2021-11-21T21:00+0200

в молдове

молдова

местные выборы

избирательные участки

закрытие

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2791/12/27911241_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_fc44ebaf80c418938e4fbff6d2fb6029.jpg

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Голосование на местных выборах в Молдове официально закончилось. Избирательные участки в 15 населенных пунктах, где в воскресенье выбирали мэров, закрылись в 21.00.На протяжении всего дня голосования самая низкая явка сохранялась в муниципии Бельцы. Активнее всего голосовали в селе Хлиная Единецкого района.По данным Центризбиркома, было зафиксировано четыре нарушения – в Бельцах и Фалештском районе. Два из них – подозрение в агитации, которая запрещена в день выборов, еще два – подозрение в подкупе избирателей. Все эпизоды, о которых уведомили ЦИК, изучают.В то же время через специальную онлайн-платформу Observatorii сообщили, что на одном из избирательных участков не соблюдают меры профилактики против COVID-19.Согласно утвержденным нормам, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны были записаться в список голосования на дому. Но после 15.00 им разрешали проголосовать на участке, но при наличии перчаток и маски. При этом контакт с другими людьми должен был быть минимальным. Затем обязательным являлось проветривание помещения.Голосование в воскресенье прошло в 15 населенных пунктах:За местными выборами 21 ноября следили 256 наблюдателей, в том числе зарубежные.

https://ru.sputnik.md/20211121/mestnye-vybory-moldova-priznany-sostoyavshimisya-yavka-46590774.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, местные выборы, избирательные участки, закрытие