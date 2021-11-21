Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров
© Sputnik / Mihai CarausВыборы
© Sputnik / Mihai Caraus
В воскресенье граждане Молдовы выбирают примаров в 15 населенных пунктах страны.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В воскресенье в Молдове проходят местные выборы. В связи с ЧП в области здравоохранения, Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением эпидемиологических мер.
Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:
граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения);
профилактические меры и защита избирателей, (включая встречи с кандидатами);
защита кандидатов, сотрудников избирательных комиссий и других участников процесса;
соблюдение общих правил, установленных компетентными органами по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.
Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
Выборы мэра Бельц
Досрочные выборы мэра муниципия Бельцы пройдут также 21 ноября. Их объявили после того, как лидер "Нашей Партии" Ренато Усатого объявил об отставке с 2 сентября.
На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц, Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.
Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку.
Список кандидатов на пост мэра Бельц:
1.Борис Маркоч – Партия "Действие и солидарность" (PAS);
2.Александр Нестеровский — Блок коммунистов и социалистов;
3.Николай Григоришин — независимый кандидат;
4.Марина Таубер — Партия "Шор";
5.Ион Тулбурь — Либеральная партия;
6.Ион Страчук — партия "Европу строим дома" (PACE);
7.Максим Бурдужа — Партия национального единства;
8.Федор Гелич — Партия людей труда;
9.Николай Кирильчук — партия "Патриоты Молдовы";
10.Владимир Даки — Партия Noi;
11.Дарья Федорова — Партия "Наши".
Новый градоначальник будет занимать этот пост только два года, до следующих всеобщих местных выборов в 2023 году.