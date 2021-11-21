https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-mestnye-vybory-2021-primar-46574921.html

В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров

В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров

В воскресенье граждане Молдовы выбирают примаров в 15 населенных пунктах страны.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В воскресенье в Молдове проходят местные выборы. В связи с ЧП в области здравоохранения, Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением эпидемиологических мер.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:Выборы мэра БельцДосрочные выборы мэра муниципия Бельцы пройдут также 21 ноября. Их объявили после того, как лидер "Нашей Партии" Ренато Усатого объявил об отставке с 2 сентября.На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц, Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку.Список кандидатов на пост мэра Бельц:Новый градоначальник будет занимать этот пост только два года, до следующих всеобщих местных выборов в 2023 году.

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