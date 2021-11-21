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В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров
В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров
В воскресенье граждане Молдовы выбирают примаров в 15 населенных пунктах страны.
2021-11-21T00:01+0200
2021-11-21T00:01+0200
политика
в молдове
бельцы
молдова
местные выборы
примар
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В воскресенье в Молдове проходят местные выборы. В связи с ЧП в области здравоохранения, Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением эпидемиологических мер.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:Выборы мэра БельцДосрочные выборы мэра муниципия Бельцы пройдут также 21 ноября. Их объявили после того, как лидер "Нашей Партии" Ренато Усатого объявил об отставке с 2 сентября.На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц, Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку.Список кандидатов на пост мэра Бельц:Новый градоначальник будет занимать этот пост только два года, до следующих всеобщих местных выборов в 2023 году.
https://ru.sputnik.md/20211106/mestnymi-vyborami-moldove-nablyudat-desyatki-obschestvennikov-46211601.html
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Юлия Липовая
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, примар

В Молдове проходят местные выборы: где избирают примаров

00:01 21.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВыборы
Выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В воскресенье граждане Молдовы выбирают примаров в 15 населенных пунктах страны.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В воскресенье в Молдове проходят местные выборы. В связи с ЧП в области здравоохранения, Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением эпидемиологических мер.

Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:

граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения);
профилактические меры и защита избирателей, (включая встречи с кандидатами);
защита кандидатов, сотрудников избирательных комиссий и других участников процесса;
соблюдение общих правил, установленных компетентными органами по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.

Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:

селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.

Выборы мэра Бельц

Досрочные выборы мэра муниципия Бельцы пройдут также 21 ноября. Их объявили после того, как лидер "Нашей Партии" Ренато Усатого объявил об отставке с 2 сентября.
На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц, Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.
Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку.

Список кандидатов на пост мэра Бельц:

1.
Борис Маркоч – Партия "Действие и солидарность" (PAS);
2.
Александр Нестеровский — Блок коммунистов и социалистов;
3.
Николай Григоришин — независимый кандидат;
4.
Марина Таубер — Партия "Шор";
5.
Ион Тулбурь — Либеральная партия;
6.
Ион Страчук — партия "Европу строим дома" (PACE);
7.
Максим Бурдужа — Партия национального единства;
8.
Федор Гелич — Партия людей труда;
9.
Николай Кирильчук — партия "Патриоты Молдовы";
10.
Владимир Даки — Партия Noi;
11.
Дарья Федорова — Партия "Наши".
Новый градоначальник будет занимать этот пост только два года, до следующих всеобщих местных выборов в 2023 году.
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