https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-pozhary-gorit-trava-46584061.html
В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки
В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки
В Молдове всего за сутки сгорели десятки гектаров сухой растительности.
2021-11-21T13:26+0200
2021-11-21T13:26+0200
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В Молдове за последние сутки было потушено 51 возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в субботу в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.По данным спасателей, один из пожаров произошел в селе Абаклия района Басарабяска.В результате пострадал 55-летний мужчина, он получил ожоги правой ноги и был госпитализирован.Еще один пожар, по данным ГИЧС, потушен в Комрате. Также понадобилось вмешательство спасателей и в Кантемирском районе.Спасатели призвали население соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать растительность, мусор и опавшие листья.В ветреную погоду при положительной температуре и низкой влажности любая искра может вызвать большой пожар, предупреждают специалисты.
https://ru.sputnik.md/20211118/pozhar-v-stavchenakh-khozyayka-doma-pytalas-potushit-ogon-no-poluchila-ozhogi-46506785.html
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в молдове, молдова, пожар
В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки
13:26 21.11.2021 (обновлено: 13:29 21.11.2021)
В Молдове всего за 24 часа сгорели десятки гектаров сухой растительности.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В Молдове за последние сутки было потушено 51 возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в субботу в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным спасателей, один из пожаров произошел в селе Абаклия района Басарабяска.
"На место выехали два пожарных расчета, специалисты вместе с местным населением потушили возгорание. Своевременное вмешательство не дало огню распространиться на соседнее поле кукурузы. Сгорело примерно 0,4 гектара сухой растительности", – говорится в сообщении ГИЧС.
В результате пострадал 55-летний мужчина, он получил ожоги правой ноги и был госпитализирован.
Еще один пожар, по данным ГИЧС, потушен в Комрате. Также понадобилось вмешательство спасателей и в Кантемирском районе.
"Огонь уничтожил 25 гектаров растительности в Константинештах, десять гектаров в селе Сухат и восемь гектаров сухой травы в селе Капаклия", – говорится в сообщении.
Спасатели призвали население соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать растительность, мусор и опавшие листья.
В ветреную погоду при положительной температуре и низкой влажности любая искра может вызвать большой пожар, предупреждают специалисты.