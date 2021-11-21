https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-pozhary-gorit-trava-46584061.html

В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки

В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки

В Молдове всего за сутки сгорели десятки гектаров сухой растительности.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В Молдове за последние сутки было потушено 51 возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в субботу в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.По данным спасателей, один из пожаров произошел в селе Абаклия района Басарабяска.В результате пострадал 55-летний мужчина, он получил ожоги правой ноги и был госпитализирован.Еще один пожар, по данным ГИЧС, потушен в Комрате. Также понадобилось вмешательство спасателей и в Кантемирском районе.Спасатели призвали население соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать растительность, мусор и опавшие листья.В ветреную погоду при положительной температуре и низкой влажности любая искра может вызвать большой пожар, предупреждают специалисты.

https://ru.sputnik.md/20211118/pozhar-v-stavchenakh-khozyayka-doma-pytalas-potushit-ogon-no-poluchila-ozhogi-46506785.html

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в молдове, молдова, пожар