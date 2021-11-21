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Как Молдова чуть Японию не догнала, или История молдавского телевизора в фото
Как Молдова чуть Японию не догнала, или История молдавского телевизора в фото
Всемирный день телевидения – это лучший повод вспомнить о том, как в Кишиневе производили передовые для СССР телеприемники.
2021-11-21T09:15+0200
2021-11-21T11:26+0200
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"Ежегодное празднование Всемирного дня телевидения проводится для того, чтобы привлечь внимание к роли телевидения в продвижении мира и развития", – сказал в 2002 году Генсек ООН Кофи Аннан. И был как никогда прав.Сейчас, конечно, телевидение серьезно потеснили с мирового информационного поля, но свою нишу оно все еще занимает. У нас на когда-то общем советском пространстве телевизору отводилась особая роль – до эры Интернета телевизор был, по сути, единственным "окном в мир" в СССР."Утренняя почта", "В гостях у сказки", "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", "Это вы можете" – только часть телепередач, где можно было "отдохнуть душой", дождавшись окончания трансляции очередного партийного съезда или бодрого выпуска новостей.В 80-е появились бытовые видеомагнитофоны, и телеприемники стали еще нужней, особенно большие и качественные.Наверняка многие знают, что в позднесоветский период в Кишиневе построили телевизионный завод "Альфа", который и начал выпускать телевизоры, причем достаточно неплохие для СССР. Давайте вспомним, как это было. Помогут старые фотографии.Вот как выглядел цех завода "Альфа".Производство телевизоров – работа наукоемкая. Дисплейный зал завода.Интересно еще и то, что "Альфа" выпускала множество моделей – от небольших, "кухонных", до почти современных, с плоским кинескопом.Стоили цветные телевизоры дорого – от трех средних зарплат. Вот некоторые из них.Завод мог выпускать 250 тысяч телеприемников в год – немало даже в масштабах СССР. Кроме того, завод, разумеется, был "двойного назначения" – в некоторых цехах делали микросхемы и элементы для военной промышленности.С развалом СССР "тайная жизнь" завода прекратилась, о чем рапортовали в прессе.Отдельная тема – реклама молдавских телевизоров. Начиналось все достаточно скромно, если не сказать скучно.После того как "пружины перестройки набрали ход", реклама изменилась.Тут авторы пугают не купивших телеприемник духовной бедностью, водрузив его у монастыря в Старом Орхее.А в этом буклете модель демонстрирует глубину цвета и эффект присутствия.С обретением независимости завод "Альфа" сбавил обороты, хотя лет десять назад в одном из цехов все еще собирали телевизоры – правда, под другой маркой и из импортных деталей.Потом и это сошло на нет – Молдова не стала Японией или Южной Кореей. Часть территорий и цехов завода заброшена, часть сдается под офисы.Но что интересно – на интернет-барахолках стран СНГ и в настоящее время несложно купить старые молдавские телевизоры, причем в рабочем состоянии. А у кого-то они и сейчас дома используются по прямому назначению.Потенциал у завода был, его просто не использовали. Проще забросить или растащить, чем модернизировать. Это, пожалуй, и есть причина большинства экономических проблем при переходе от "развитого социализма" к рынку.Так что сейчас остается только фантазировать, представляя "Альфу" в одном строю и на одних полках с Sony, LG или Phillips.
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молдова, япония, телевизор, история

Как Молдова чуть Японию не догнала, или История молдавского телевизора в фото

09:15 21.11.2021 (обновлено: 11:26 21.11.2021)
© Fotolia / KhorzhevskaСтарый телевизор
Старый телевизор - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Fotolia / Khorzhevska
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Всемирный день телевидения – это лучший повод вспомнить о том, как в Кишиневе производили передовые для СССР телеприемники.
"Ежегодное празднование Всемирного дня телевидения проводится для того, чтобы привлечь внимание к роли телевидения в продвижении мира и развития", – сказал в 2002 году Генсек ООН Кофи Аннан. И был как никогда прав.
Сейчас, конечно, телевидение серьезно потеснили с мирового информационного поля, но свою нишу оно все еще занимает. У нас на когда-то общем советском пространстве телевизору отводилась особая роль – до эры Интернета телевизор был, по сути, единственным "окном в мир" в СССР.
"Утренняя почта", "В гостях у сказки", "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", "Это вы можете" – только часть телепередач, где можно было "отдохнуть душой", дождавшись окончания трансляции очередного партийного съезда или бодрого выпуска новостей.
В 80-е появились бытовые видеомагнитофоны, и телеприемники стали еще нужней, особенно большие и качественные.
Наверняка многие знают, что в позднесоветский период в Кишиневе построили телевизионный завод "Альфа", который и начал выпускать телевизоры, причем достаточно неплохие для СССР. Давайте вспомним, как это было. Помогут старые фотографии.
Вот как выглядел цех завода "Альфа".
© Photo : Мой город КишинёвЦех завода "Альфа"
тв - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Цех завода "Альфа"
© Photo : Мой город Кишинёв
Производство телевизоров – работа наукоемкая. Дисплейный зал завода.
© Sputnik / И. ЗенинДисплейный зал завода Альфа 1985
Дисплейный зал завода Альфа 1985 - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Дисплейный зал завода Альфа 1985
© Sputnik / И. Зенин
Интересно еще и то, что "Альфа" выпускала множество моделей – от небольших, "кухонных", до почти современных, с плоским кинескопом.
Стоили цветные телевизоры дорого – от трех средних зарплат. Вот некоторые из них.
© Photo : Мой город КишинёвАльфа-2
Альфа-2 - Sputnik Молдова
1/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Альфа-2
© Photo : Мой город КишинёвАльфа-1
Альфа-1 - Sputnik Молдова
2/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Альфа-1
1/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Альфа-2
2/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Альфа-1
Завод мог выпускать 250 тысяч телеприемников в год – немало даже в масштабах СССР. Кроме того, завод, разумеется, был "двойного назначения" – в некоторых цехах делали микросхемы и элементы для военной промышленности.
С развалом СССР "тайная жизнь" завода прекратилась, о чем рапортовали в прессе.
© Photo : Мой город КишинёвСообщение в прессе
img105 - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Сообщение в прессе
© Photo : Мой город Кишинёв
Отдельная тема – реклама молдавских телевизоров. Начиналось все достаточно скромно, если не сказать скучно.
© Photo : Мой город КишинёвРеклама
A 037 - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Реклама
© Photo : Мой город Кишинёв
© Photo : Мой город КишинёвРеклама альфа-ц-280-д, 1987 год
альфа-ц-280-д 1987 - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
Реклама альфа-ц-280-д, 1987 год
© Photo : Мой город Кишинёв
После того как "пружины перестройки набрали ход", реклама изменилась.
© Photo : Мой город КишинёвРеклама
асп 004 - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
Реклама
© Photo : Мой город Кишинёв
Тут авторы пугают не купивших телеприемник духовной бедностью, водрузив его у монастыря в Старом Орхее.
© Photo : Мой город КишинёвЖурнал "Дом, сад и огород", 1992 год
Журн Дом Сад и огород 1992 Альфа уменьш - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Журнал "Дом, сад и огород", 1992 год
© Photo : Мой город Кишинёв
А в этом буклете модель демонстрирует глубину цвета и эффект присутствия.
© Photo : Мой город КишинёвРеклама
televizor-alfa - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Реклама
© Photo : Мой город Кишинёв
С обретением независимости завод "Альфа" сбавил обороты, хотя лет десять назад в одном из цехов все еще собирали телевизоры – правда, под другой маркой и из импортных деталей.
Потом и это сошло на нет – Молдова не стала Японией или Южной Кореей. Часть территорий и цехов завода заброшена, часть сдается под офисы.
Но что интересно – на интернет-барахолках стран СНГ и в настоящее время несложно купить старые молдавские телевизоры, причем в рабочем состоянии. А у кого-то они и сейчас дома используются по прямому назначению.
© Photo : Мой город КишинёвИнструкция
фото 999 049 - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
Инструкция
© Photo : Мой город Кишинёв
Потенциал у завода был, его просто не использовали. Проще забросить или растащить, чем модернизировать. Это, пожалуй, и есть причина большинства экономических проблем при переходе от "развитого социализма" к рынку.
Так что сейчас остается только фантазировать, представляя "Альфу" в одном строю и на одних полках с Sony, LG или Phillips.
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