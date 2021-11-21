https://ru.sputnik.md/20211121/natalya-oreyro-vaktsinirovalas-sputnik-v-46586261.html

Наталья Орейро сообщила, что вакцинировалась "Спутником V"

Наталья Орейро сообщила, что вакцинировалась "Спутником V"

Популярная исполнительница Наталья Орейро привилась российским препаратом "Спутник V".

2021-11-21T16:03+0200

2021-11-21T16:03+0200

2021-11-21T16:03+0200

коронавирус

в мире

вакцина

наталия орейро

спутник v

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ.Орейро сообщила, что не намерена далее прививаться другим препаратом.Проживающая в Буэнос-Айресе Орейро ранее получила российский паспорт. Церемония прошла в российском посольстве. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть доз направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Министр здравоохранения Алла Немеренко 18 ноября заявила в парламенте, что в ближайшее время в Молдову поступит первая партия в 100 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Ее полностью направят в Приднестровье.

https://ru.sputnik.md/20190324/Posle-kontserta-v-Kishineve-Natalya-Oreyro-poprosila-rossiyskoe-grazhdanstvo--25273444.html

https://ru.sputnik.md/20211028/rezultaty-issledovaniy-sputnik-dety-45985251.html

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в мире, вакцина, наталия орейро, спутник v