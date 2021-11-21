https://ru.sputnik.md/20211121/pervaya-yavka-mestnye-vybory-moldova-46578868.html

Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших

Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших

Избирательные участки начали работу в 07.00 и закроются в 21.00.

2021-11-21T09:42+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Появились первые данные по явке избирателей на местных выборах в Молдове, которые проходят в воскресенье.За первые два часа голосования самые высокие показатели – в селе Кэлинешты Фэлештского района. Там проголосовало более 7% населения. Самые низкие показатели – в селе Князевка Леовского района. В муниципии Бельцы – самое большое количество проголосовавших, но в соотношении с населением города это лишь чуть более 2%.На всех участках голосование проходит при строгом соблюдении профилактики COVID-19 из-за действия чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:

https://ru.sputnik.md/20211121/moldova-mestnye-vybory-2021-primar-46574921.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, местные выборы, явка, голосование