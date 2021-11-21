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Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших
Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших
Избирательные участки начали работу в 07.00 и закроются в 21.00.
2021-11-21T09:42+0200
2021-11-21T09:42+0200
в молдове
молдова
местные выборы
явка
голосование
общество
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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Появились первые данные по явке избирателей на местных выборах в Молдове, которые проходят в воскресенье.За первые два часа голосования самые высокие показатели – в селе Кэлинешты Фэлештского района. Там проголосовало более 7% населения. Самые низкие показатели – в селе Князевка Леовского района. В муниципии Бельцы – самое большое количество проголосовавших, но в соотношении с населением города это лишь чуть более 2%.На всех участках голосование проходит при строгом соблюдении профилактики COVID-19 из-за действия чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:
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в молдове, молдова, местные выборы, явка, голосование

Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших

09:42 21.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariВ Молдове открылись избирательные участки
В Молдове открылись избирательные участки - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Избирательные участки начали работу в 07.00 и закроются в 21.00.
КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Появились первые данные по явке избирателей на местных выборах в Молдове, которые проходят в воскресенье.
За первые два часа голосования самые высокие показатели – в селе Кэлинешты Фэлештского района. Там проголосовало более 7% населения.
Самые низкие показатели – в селе Князевка Леовского района.
В муниципии Бельцы – самое большое количество проголосовавших, но в соотношении с населением города это лишь чуть более 2%.
На всех участках голосование проходит при строгом соблюдении профилактики COVID-19 из-за действия чрезвычайного положения в системе здравоохранения.

Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:

селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
Выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
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