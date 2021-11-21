https://ru.sputnik.md/20211121/pervye-narusheniya-mestnye-vybory-2021-moldova-46586565.html

В Центризбиркоме заявили о первых нарушениях на местных выборах

В Центризбиркоме заявили о первых нарушениях на местных выборах

С момента старта голосования зарегистрировано несколько нарушений, все случаи расследуют.

2021-11-21T15:00+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в воскресенье сообщили о первых нарушениях на местных выборах в Молдове.По данным ЦИК, зарегистрировано четыре подобных случая – в Бельцах и в Фалештском районе. Два из них – подозрение в агитации, которая запрещена в день выборов, еще два – подозрение в подкупе избирателей.Все эпизоды, о которых уведомили ЦИК, в настоящее время изучают. В то же время через специальную онлайн-платформу Observatorii сообщили, что на одном из избирательных участков не соблюдают меры профилактики против COVID-19.В целом, по данным Центризбиркома, на всех 88 избирательных участках голосование проходит без серьезных инцидентов.В обеспечении общественного порядка задействовано 293 сотрудника полиции и пять команд сотрудников Агентства автотранспорта. Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:За выборами следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежных.

https://ru.sputnik.md/20211121/beltsy-samaya-nizkaya-yavka-vybory-21-noyabrya-46583365.html

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