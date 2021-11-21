https://ru.sputnik.md/20211121/pervye-narusheniya-mestnye-vybory-2021-moldova-46586565.html
В Центризбиркоме заявили о первых нарушениях на местных выборах
В Центризбиркоме заявили о первых нарушениях на местных выборах
С момента старта голосования зарегистрировано несколько нарушений, все случаи расследуют.
2021-11-21T15:00+0200
2021-11-21T15:00+0200
2021-11-21T15:02+0200
в молдове
нарушения
молдова
местные выборы
общество
цик
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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в воскресенье сообщили о первых нарушениях на местных выборах в Молдове.По данным ЦИК, зарегистрировано четыре подобных случая – в Бельцах и в Фалештском районе. Два из них – подозрение в агитации, которая запрещена в день выборов, еще два – подозрение в подкупе избирателей.Все эпизоды, о которых уведомили ЦИК, в настоящее время изучают. В то же время через специальную онлайн-платформу Observatorii сообщили, что на одном из избирательных участков не соблюдают меры профилактики против COVID-19.В целом, по данным Центризбиркома, на всех 88 избирательных участках голосование проходит без серьезных инцидентов.В обеспечении общественного порядка задействовано 293 сотрудника полиции и пять команд сотрудников Агентства автотранспорта. Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:За выборами следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежных.
https://ru.sputnik.md/20211121/beltsy-samaya-nizkaya-yavka-vybory-21-noyabrya-46583365.html
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Юлия Липовая
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в молдове, нарушения, молдова, местные выборы, цик
В Центризбиркоме заявили о первых нарушениях на местных выборах
15:00 21.11.2021 (обновлено: 15:02 21.11.2021)
С момента старта голосования зарегистрировано несколько нарушений, все случаи расследуют.
КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в воскресенье сообщили о первых нарушениях на местных выборах в Молдове.
По данным ЦИК, зарегистрировано четыре подобных случая – в Бельцах и в Фалештском районе. Два из них – подозрение в агитации, которая запрещена в день выборов, еще два – подозрение в подкупе избирателей.
Все эпизоды, о которых уведомили ЦИК, в настоящее время изучают.
В то же время через специальную онлайн-платформу Observatorii сообщили, что на одном из избирательных участков не соблюдают меры профилактики против COVID-19.
В целом, по данным Центризбиркома, на всех 88 избирательных участках голосование проходит без серьезных инцидентов.
В обеспечении общественного порядка задействовано 293 сотрудника полиции и пять команд сотрудников Агентства автотранспорта.
Голосование организовано в 15 населенных пунктах, где выбирают мэров:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
селе Бэлчана Хынчештского района;
селе Хыртоп Чимишлийского района;
коммуне Князевка Леовского района.
За выборами следят 256 наблюдателей, в том числе зарубежных.