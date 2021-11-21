https://ru.sputnik.md/20211121/pervye-rezultaty-mestnykh-vyborov-v-moldove-kto-vybivaet-lidery-46594666.html

Первые результаты местных выборов в Молдове: кто выбивается в лидеры

Первые результаты местных выборов в Молдове: кто выбивается в лидеры

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Стали известны предварительные результаты местных выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы. Первые данные представили в... 21.11.2021, Sputnik Молдова

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в молдове

местные выборы

общество

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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Стали известны предварительные результаты местных выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы. Первые данные представили в Центризбиркоме.В семи селах и двух коммунах победители определились уже в первом туре, еще в шести населенных пунктах ожидается второй тур, так как никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.В первом туре выявили победителей в нескольких населенных пунктах:Село Опачь Каушанского района:Ион Потынга ("Платформа DA") - 18,18%Константин Лунгу (PAS) - 38,93%Рома Пынтяк (независимый кандидат) - 42,88%Коммуна Хыртоп Чимишлийского района: Ион Негру (PAS) - 37,35%Виталие Каража (независимый кандидат) - 37,64%Раду Корлэтяну (независимый кандидат) - 12,50%Серджиу Власенко (Партия "Воля народа") - 12,35%Город Купчинь Единецкого района: Николай Мельник (Блок коммунистов и социалистов) - 29,01%Борис Урзика (PAS) - 12,89%Людмила Маргу (независимый кандидат) - 34,62%Геннадий Русу (независимый кандидат) - 23,46%Коммуна Князевка Леовского района: Алексей Чеботарь (Блок коммунистов и социалистов) - 37,81%Лариса Томша (PAS) - 45,09%Александр Дарий (Демпартия Молдовы) - 17,08%В Бельцах, как пишут региональные СМИ, лидирует кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер.

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в молдове, местные выборы