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Первые результаты местных выборов в Молдове: кто выбивается в лидеры
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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Первые результаты местных выборов в Молдове: кто выбивается в лидеры
Первые результаты местных выборов в Молдове: кто выбивается в лидеры
КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Стали известны предварительные результаты местных выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы. Первые данные представили в... 21.11.2021, Sputnik Молдова
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в молдове
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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Стали известны предварительные результаты местных выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы. Первые данные представили в Центризбиркоме.В семи селах и двух коммунах победители определились уже в первом туре, еще в шести населенных пунктах ожидается второй тур, так как никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.В первом туре выявили победителей в нескольких населенных пунктах:Село Опачь Каушанского района:Ион Потынга ("Платформа DA") - 18,18%Константин Лунгу (PAS) - 38,93%Рома Пынтяк (независимый кандидат) - 42,88%Коммуна Хыртоп Чимишлийского района: Ион Негру (PAS) - 37,35%Виталие Каража (независимый кандидат) - 37,64%Раду Корлэтяну (независимый кандидат) - 12,50%Серджиу Власенко (Партия "Воля народа") - 12,35%Город Купчинь Единецкого района: Николай Мельник (Блок коммунистов и социалистов) - 29,01%Борис Урзика (PAS) - 12,89%Людмила Маргу (независимый кандидат) - 34,62%Геннадий Русу (независимый кандидат) - 23,46%Коммуна Князевка Леовского района: Алексей Чеботарь (Блок коммунистов и социалистов) - 37,81%Лариса Томша (PAS) - 45,09%Александр Дарий (Демпартия Молдовы) - 17,08%В Бельцах, как пишут региональные СМИ, лидирует кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер.
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в молдове, местные выборы

Первые результаты местных выборов в Молдове: кто выбивается в лидеры

22:40 21.11.2021 (обновлено: 23:19 21.11.2021)
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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Стали известны предварительные результаты местных выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы. Первые данные представили в Центризбиркоме.
В семи селах и двух коммунах победители определились уже в первом туре, еще в шести населенных пунктах ожидается второй тур, так как никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.

В первом туре выявили победителей в нескольких населенных пунктах:

Коммуна Ишкэлэу Фэлештского района - Александр Бойчук ("Шор) - 68,96%
Село Штефэнешть Штефан-Водского района - Руслан Бужорян (Блок коммунистов и социалистов) - 59,82%
Село Хлиная Единецкого района - Тудор Чебан (PAS) - 55,18%
Село Кэлинешты Фэлештского района - Алла Прокопчук (независимый кандидат) - 51,99%
Село Пырлица Фэлештского района - Серджиу Нягу (PAS) - 77,65%
Коммуна Украинка Каушанского района - Тамара Маковей (PAS) - 80,72%
Село Каменка Глодянского района - Алла Постолаки (PAS) - 70%
Село Паланка Штефан-Водского района - Думитру Козловски (PAS) - 53,50%
Село Негурень Унгенского района - Галина Ускату (Демпартия Молдовы) - 53,34%

Село Опачь Каушанского района:

Ион Потынга ("Платформа DA") - 18,18%
Константин Лунгу (PAS) - 38,93%
Рома Пынтяк (независимый кандидат) - 42,88%

Коммуна Хыртоп Чимишлийского района:

Ион Негру (PAS) - 37,35%
Виталие Каража (независимый кандидат) - 37,64%
Раду Корлэтяну (независимый кандидат) - 12,50%
Серджиу Власенко (Партия "Воля народа") - 12,35%

Город Купчинь Единецкого района:

Николай Мельник (Блок коммунистов и социалистов) - 29,01%
Борис Урзика (PAS) - 12,89%
Людмила Маргу (независимый кандидат) - 34,62%
Геннадий Русу (независимый кандидат) - 23,46%

Коммуна Князевка Леовского района:

Алексей Чеботарь (Блок коммунистов и социалистов) - 37,81%
Лариса Томша (PAS) - 45,09%
Александр Дарий (Демпартия Молдовы) - 17,08%
В Бельцах, как пишут региональные СМИ, лидирует кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер.
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